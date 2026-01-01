5處街頭藝人展演空間 新增

營造基隆山海城多元藝文氛圍，提供街頭藝人展現才藝之舞台，基隆市政府文化局增加基隆火車站南北站、和平島地質公園，以及微風東岸等計5處公共空間，自元旦起（和平島地質公園2月1日）陸續開放，提供街頭藝人申請展演。因此，基隆市展演空間，將由原來28處，增至33處，以「一馬當先」的姿態開啟新年藝文新氣象，並廣邀各地街藝高手申請演出，成為城市街頭最亮眼的藝術風景！

文化觀光局指出，新增的展演點，分別是：和平島地質公園內留夏沙灘《空間名稱：（以下略）和平島地質公園一》及星光草原《和平島地質公園二》；基隆火車站南站公車站旁《基隆火車站二》及北站出口《基隆火車站三》；微風東岸基隆二信循環站附近《微風東岸二》，均屬人潮聚集，極富潛力的展演空間。

基隆文化觀光局表示，115年即將啟用的5個展演空間，將藉由嚴謹的展演規範，打造優質的展演空間。無論是外來旅客到基隆，必定一遊的觀光勝地，或人潮密集的商業區均能滿足音樂、視覺藝術、創意工藝及各類表演藝術的展演需求，與旅客同歡，與市民同樂！