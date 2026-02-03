5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上

即時中心／廖予瑄報導

今（3）日上午10時許，國道1號南向197.3公里處、彰化縣彰化市路段，有一名35歲吳姓小貨車男駕駛疑似未注意前方車況，撞上前方42歲莊姓男子及67歲楊姓男子開的2台小貨車後翻車；沒想到，後方又有另一名48歲陳姓女轎車駕駛，因為沒注意到前方發生車禍，再撞上另一名62歲楊姓男子駕駛的小貨車。這場車禍一共有4台小貨車、1台轎車受損，並造成吳男手擦挫傷；經調查，所有駕駛均沒有酒駕情形，肇事經過及肇因研判，則由警方進一步調查釐清。

國道警察也呼籲用路人，開車務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，切勿分心或疲勞駕駛，以確保他人與自身用路安全。

小貨車當場翻覆。（圖／警方提供）

國1爆5車車禍。(圖／警方提供）《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

