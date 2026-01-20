5逾期移工寄生工地 1人1戶搭帳篷

新竹市查獲五名逾期停留泰籍移工，在工地搭帳篷居住。（移民署新竹市專勤隊提供）

記者曾芳蘭∕竹市報導

移民署中區事務大隊新竹市專勤隊接獲民眾檢舉，一處住宅工地疑似有違法外籍人士出沒；日前在現場查獲五名逾期停留的泰國籍移工。

為躲避查緝，五人在工地搭帳篷居住，不但「一人一戶」，還加裝門簾、鋪設紙板與棉被，並擺放簡易生活用品，甚至利用鷹架晾曬衣物，將工地當成臨時住所。

新竹市專勤隊接獲民眾檢舉，在新竹市一處工地疑似有違法外籍人士出沒，專案人員展開查緝行動，現場查獲五名逾期停留的泰國籍外僑，在工地搭帳篷居住。(圖由移民署新竹市專勤隊提供)

其中，一名綽號「小拉」的泰籍人士逾期停留已超過一年。他利用臉書張貼「高薪、工作輕鬆、好賺錢」等訊息，招攬同樣在台逾期或失聯的泰國籍同鄉一同到工地從事磁磚鋪貼工作，涉嫌非法仲介。

專案人員查緝時，五人不僅沒有逃跑，甚至放下手邊工作、手持啤酒躲在夾縫中。專案人員回想與他們四眼相對的瞬間，他們在被上手銬前最後再喝了一口啤酒，真的是好笑又好氣。

全案經調查後，移民署除依法將逾期外籍人士收容，並持續追查幕後非法雇主及仲介行為，依違反《就業服務法》函送市府裁處。