5部破億國片掀熱潮！李遠爭取100億助攻 戲院未來3年排片率20%守護文化主權

截至2025年10月20日，全台國片總票房狂飆7.58億，較去年同期成長幅度高達26％，更有5部神作接連衝破億元大關。《陽光女子合唱團》迄今創下全台票房破4億元，並晉升到台灣電影影史票房第6名的成績。壹壹喜喜提供

2025年至今已有5部破億電影，包括《角頭－鬥陣欸》《96分鐘》《泥娃娃》《大濛》《陽光女子合唱團》，為乘勝追擊，文化部長李遠昨（3）日特別集結全國戲院龍頭，包括威秀、秀泰、國賓、新光及喜樂時代等連鎖影城，以及南投戲院等獨立戲院代表展開深度交流。

在與會者強力支持下，雙方達成共識，國片排片率在未來3年（2027-2029年）將繼續以20%為目標。曾身為電影人的李遠感性直言：「戲院排片可以決定電影生死。」他強調這不是強迫，而是希望大家共同守護台灣的文化主權。

文化部過去在疫情期間曾建立「國片映演協商機制」，將國片排片率從原本的10%目標提升至20%。李遠回憶起在中影工作的「一條龍」歲月，坦言非常理解製作端的艱辛，但他更直白地向影視圈喊話，不能只靠補助，「仍要靠國片製作端的爭氣」，唯有內容夠好，才能實質幫助戲院營運並吸引觀眾進場。

曾是電影人的文化部長李遠表示，電影產業從支持者的包場，到文化幣的靈活運用，對未來台灣電影產業發展感到樂觀。文化部提供

爭取第2個100億國發基金 文化幣成青少年社交新寵

為了展現政府助攻產業的決心，李遠宣布已爭取第2個100億國發基金，將持續透過文策院滾動民間資金投入。此外，文化部推出的「大航海計畫」將從故事開發到國際行銷全面提升台片戰力。

針對消費端，文化幣的向下延伸已成功讓進戲院看國片成為青少年的「社交模式」，像是《陽光女子合唱團》就吸納不少學生族群，進戲院「淚點challnege」，未來文化幣更將持續加碼，確保國片熱度不墜，創造產製端與播映端的雙贏局面。

文化部長李遠邀請全國戲院代表以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等，共同交流有關後疫情時代，電影院及國片永續經營。文化部提供

借鏡日港推Movie Day 獨立戲院轉型地方創生樞紐

交流會上，戲院代表們也提出許多創意建言，例如參考日本與香港模式推出「Movie Day」，透過常態性優惠養成民眾看電影的日常習慣。針對非都會區的獨立戲院，則建議結合「地方創生」概念，透過舉辦影人場等活動，吸引長輩與學生族群，讓國片深入基層。

面對後疫情時代的觀影習慣改變及ESG轉型壓力，戲院代表也期盼文化部在數位化、節能省電等設備投資上給予支持。李遠對此給出正面回應，承諾將積極爭取跨部會資源，協助電影院硬體升級。文化部目標明確，要與業者攜手不斷突破國片票房紀錄，共同創造新一波台灣電影風潮。



