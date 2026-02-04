5部破億國片掀票房熱潮 李遠助攻戲院衝排片率20％

【緯來新聞網】近來台片熱潮起飛，2025年共有5部破億國片，近期熱映中的《陽光女子合唱團》更是衝破4億票房，被看好有望打破2008年《海角七號》5.3億的冠軍紀錄。為延續觀影熱潮，文化部長李遠4日找來全國9大戲院代表交流，承諾未來3年國片排片率將繼續以20為目標。

《陽光女子合唱團》衝破4億票房，被看好有望打破《海角七號》紀錄。（圖／壹壹喜喜提供）

文化部表示，疫情期間為對電影院進行紓困補助並振興電影產業，文化部曾與映演業者共同建立「國片映演協商機制」，自2024年起至今（2026）年啟動3年自主排片計畫，以2019年疫情前約10為基礎，鼓勵3廳以上戲院於3年內國片排片率增至20，3廳以下（含3廳）每年提升2，並於第3年排片率至少提升6。4日出席的戲院代表包括連鎖的威秀影城、秀泰影城、國賓影城、in89豪華數位影城、新光影城、喜樂時代影城；獨立戲院的光點電影院、誠品電影院、南投戲院，以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等。



李遠表示自己曾為電影人，在中影工作的時代，從電影題材開發、尋找導演和製片、上片、行銷，幾乎是一條龍處理，所以非常理解「戲院的排片可以決定電影的生死」。但他更了解國片本身如果不夠好，只是靠補助並沒有辦法實質幫助戲院持續營運，「仍要靠國片製作端的爭氣」。因此，他的心態絕對不是要強迫戲院如何排片，而是希望大家共同「保護」自己的電影，唯有創作自己的文化內容，才能真正擁有臺灣的文化主權。文化部為推動電影產業，爭取第2個100億國發基金，推出「大航海計畫」，開啟臺灣電影走向國際的可能。同時推動文化幣向下延伸，促進青少年進場觀看國片。對於未來電影產業發展，李遠表示，臺灣人做事有「臺灣模式」，從支持者的包場，到文化幣的靈活運用，他對未來臺灣電影產業的發展是樂觀以待。

文化部長李遠（左）邀請全國戲院代表交流。（圖／文化部提供）

