5銀行ATM導入臉部遮蔽示警 金管會：脫口罩提款無影響

（中央社記者蘇思云台北13日電）金管會今天表示，內政部反映詐騙集團車手到ATM提款時，因戴口罩或戴安全帽恐增加追緝難度，目前5家銀行全台合計約500多台ATM試行導入臉部遮蔽示警功能，民眾若戴口罩提款，ATM可能發出警示音，當下記得要脫下口罩、安全帽確保露出臉部提款，預計半年後檢討作法。

根據公開資訊，5家銀行為兆豐銀行、中信銀行、合庫銀行、彰化銀行與第一銀行。

金管會去年12月表示，將找銀行開會討論ATM導入臉部遮蔽示警功能的可行性，並研議相關作法，外界關注相關作法與導入進度。

金管會銀行局副局長王允中表示，內政部警政署反映車手提款時都會戴口罩或戴安全帽，增加蒐證與追緝難度，建議推動ATM露出臉部機制，金管會相當重視這意見，日前也找高檢署、警政署與銀行業者討論。

王允中指出，目前有2大共識，一是鼓勵銀行自行決定處理作法，二是初期試行ATM以發出警示音為主，暫時不會拒絕民眾提領，相關做法銀行也在研議中，但為防範車手，不方便公布銀行詳細做法。金管會也提醒，民眾如果到ATM發出警示音時不要太驚慌，記得拿掉口罩、墨鏡、安全帽就可以順利提款。

對於銀行ATM導入狀況，王允中指出，目前5家銀行全台合計約500多台ATM導入警示音，地點區域不方便透露，但占整體ATＭ總量比例很低，銀行試行也提到，的確有降低車手提款的效果；台南市府跟郵政公司也有合作試行。金管會預計半年後請銀行將試行成果與警政署討論，預計今年7月進行檢討，再決定後續作法。

目前金管會並未針對臉部遮蔽示警措施另外修法，外界關注，詐團是否可能就此措施惡意向銀行申訴，導致客訴增加等，王允中強調，這項措施是會發出警示音，但不會因此領不到錢，目的還是希望民眾提款時拿下口罩跟安全帽，領完後就可戴回去，銀行若因防詐導致客訴，金管會不會計算此類申訴，以提供銀行足夠支持力道。

至於為何不直接強制要求全部ATM都導入相關措施，王允中解釋，ATM導入臉部遮蔽示警功能是輔助措施，如果全面修法、強制施行，對民眾來說影響很大，銀行業者也要修改ATM機台與設備，成本很高，制定政策須整體衡量利益做決策。（編輯：林淑媛）1150113