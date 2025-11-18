5閃兵藝人「遭求刑2年8月」 律師：明顯不給緩刑空間

修杰楷、陳柏霖等5名男星遭起訴，檢方建請判2年8個月有期徒刑。（圖／沈建邦攝）

藝人閃兵醜聞延燒，新北檢14日針對第2波閃兵案共12人提出起訴，並對修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達與廖允杰5名藝人求刑2年8月。對此，律師陳君瑋今（18日）指出，從求刑幅度來看，檢方很明顯就是不讓他們緩刑，「要進去關。」

承辦檢察官日前在起訴書中強調，這5名被告身為公眾人物，長期享有高度媒體曝光與社會紅利，對年輕世代具有指標影響力，卻仍選擇蓄意規避兵役，行為嚴重偏離社會期待與公民應盡義務。

由於他們的法定役期原為1年10個月，因此檢方從重量刑至2年8月。同案遭具體求刑的另外10名被告中，4人役期1年遭求刑2年2月，另有1人役期4個月，被求刑1年。

據悉，是否能獲「緩刑」的關鍵，在於宣告刑期須在2年以下，且被告無特定前科，若法官認為其無再犯之虞，便能避免入監。

對此，律師陳君瑋今也在臉書粉專發文分析，檢方此案對藝人部分的求刑明顯高於緩刑門檻，顯示態度強硬。至於是否違反比例原則仍有討論空間。不過他也強調，「這些人可以認罪+以公益行為回饋社會，有機會2年以下，就可以緩刑不用關。」

