5靈魂人物聲押禁見 台豪宅淪賊窩

檢警調搜查柬埔寨跨國詐欺太子集團在台組織，調查局5日移送天旭國際科技博弈公司負責人王昱棠（前中）。（郭吉銓攝）

檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙、洗錢案，查出該集團首腦陳志自民國106、107年起，指示陸籍幹部與在台操盤人王昱棠在台進行洗錢，4日兵分47路大搜索並拘提天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯、被美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，北檢複訊後，5日聲押禁見辜淑雯、凃又文、邱子恩、李守禮、王昱棠等5人，在台組織15名員工各以3至100萬元交保，1人無保限制住居，黃、施2人各50萬交保並限制出境出海。

王昱棠和特助李守禮、黃婕、施亭宇等人5日下午被移送北檢。4人面對媒體詢問不發一語。黃、施2女被移送時，媒體詢問2人「為太子集團在帛琉置產洗錢？」「被美方點名制裁的看法？」「同被美方制裁，只有王蕾絢成功落跑，你們是被丟包嗎？」2人都未回應。

至於太子集團首腦陳志，雖已被美國司法部起訴追捕中，但北檢懷疑，陳志與集團陸籍主管李添、楊昱發等人，涉嫌指揮在台組織幹部從事跨國洗錢，目前已分「他案」偵查陳、李、楊等人洗錢等犯罪行為，不排除改列被告，日後若傳拘不到，擬發布通緝。另涉嫌為太子集團在帛琉置產洗錢，遭美方制裁的女子王蕾絢，因在檢調發動偵查前，即在境外而未到案，檢調將持續約談她到案，若不到案也將通緝。

檢調調查，陳志自106、107年起透過王昱棠，將集團海外詐騙贓款在台成立多家公司，購買北市和平大苑豪宅，登記在空殼公司名下，並由海外匯款繳交房貸，還購買大批名車，掩飾跨國犯罪所得。王另在台北101大樓成立天旭公司，與李添、楊昱發指示人資長辜淑雯，招募工程師設計線上博弈程式；顥玥公司則負責線上博弈客服，將台灣當成集團博奕基地。

王昱棠在美方公告制裁後，指示下屬將名車過戶或開往他處藏放，還指示下屬將台灣太子名下1000餘萬元轉到尼爾公司名下。太子集團另透過「Grand Legend」空殼公司，與帛琉人士合作，以興建豪華渡假村名義，在恩格貝拉斯島置產，由黃婕、施亭宇、王蕾絢3女負責營運洗錢。