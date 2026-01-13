「5顆花生湯圓吃3顆剩多少」小孩寫2被改錯 網友看完題目批：老師有問題

家長對於小孩的「花生湯圓」數學題有異議。（示意圖／Pexels）

一道看似簡單的國小數學題，近日卻引發家長與網友熱烈討論。一名家長在臉書社團「爆料公社」發文指出，孩子在作答有關「花生湯圓」的數學題時，明明依據題意計算出正確答案，卻遭老師判定錯誤，讓他感到相當困惑，也質疑老師是否未詳讀題目。

從曝光的作業照片來看，第四題題目為「媽媽煮了5顆花生湯圓，又煮了2顆芝麻湯圓，媽媽煮了幾顆湯圓？」孩子正確寫下「5+2=7」，答案為7顆湯圓。然而，下一題明確詢問「花生湯圓」的剩餘數量，孩子正確寫出「5-3=2」，答案為剩下2顆花生湯圓。不料，老師卻將答案改為「7-3=4」，認為剩下4顆湯圓才是正解

家長對於小孩的數學題感到困惑。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

發文家長向網友求助，詢問大家怎麼看這題。他也表示，已請孩子詢問老師，但對方仍堅持訂正後答案才正確。對此，大批網友也認為老師出錯：「花生湯圓，題目是問花生湯圓，不是湯圓總數」、「老師可能只看正確答案批改，沒有用腦」、「老師改錯吧」、「老師有可能老花眼沒帶老花眼鏡，沒看仔細題目」。

不過，也有網友認為，遇到類似問題應直接向老師溝通，不必在網路公開爆料。另有家長分享，表示女兒也做過同樣題目，算式為「5-3=2」，答案一樣是剩2顆花生湯圓，該校老師則認定答案正確，並在試卷上打勾。

有家長在留言區分享，女兒寫2顆老師認為是正確的。（圖／翻攝臉書／爆料公社）





