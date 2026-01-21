5類特殊藥品不能亂丟 藥師：須送診所、藥局回收

馬上就要過年了，不少人家裡開始大掃除，也會將家中過期或未吃完的藥品丟棄。不過藥師提醒，若是針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品等5類特殊藥品應送回醫療機構或藥局進行回收，一般藥品才可丟棄在垃圾桶，但若是藥水千萬不可直接倒入馬桶或水槽，應先用砂土、報紙等吸水後再放進塑膠袋丟棄，以免污染環境。

台灣年輕藥師協會常務監事周子鈞說明，「眼藥水的話我們就建議可以直接丟棄，其他像是優碘、消毒藥水的話，比較大罐裝的我們建議可以把它放在夾鏈袋，然後加上吸水物質去做把它丟棄。」

廣告 廣告

另外，現代人愈來愈注重養生，許多人年節送禮會選擇保健食品，不過食藥署也提醒慢性病患者吃藥時要留意交互作用，例如胃腸藥與抗生素需間隔2小時再吃，以免影響抗生素吸收；降血脂藥不能與紅麴產品一起服用，否則會增加橫紋肌溶解症風險；抗凝血劑也不可以跟靈芝、銀杏一起服用。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄提醒，「因為靈芝跟銀杏也會增加這個抗凝血的作用，所以2個抗凝血的作用加在一起的話可能就會增加出血的風險。」

此外由於今（2026）年春節連假長達9天，食藥署提醒長期服用藥物的慢性病患者千萬不可自行停藥，若慢性病藥物在過年期間服用完畢，從1月31日起可提前回診領藥，同時建議民眾在過年期間避免暴飲暴食及熬夜，作息規律才能健康過好年。