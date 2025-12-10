5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命

記者蔣季容／台北報導

常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價。（示意圖／資料照）

隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書指出，很多人以為把食物放冰箱就萬無一失，隔天繼續吃沒問題，但這個觀念可能讓你的腸胃和健康付出代價。黃士維列出5種最不該隔夜吃的食物，包括綠葉蔬菜、海鮮、半熟蛋及溏心蛋、菇類、銀耳湯及木耳類。

1、綠葉蔬菜類

綠葉蔬菜隔夜的危險主要是「亞硝酸鹽累積」，不單純是「食物變質」。很多人一開始只覺得「菠菜、青江菜放冰箱應該沒事」，但仔細了解會發現，這些葉菜類本身含有較高的硝酸鹽，經過烹煮和長時間存放後，細菌會將硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽，這種化學變化和你冰箱溫度多低沒有絕對關係。

2、海鮮類食物

海鮮的腐敗速度遠比其他食材快，很多人一開始以為「放冰箱就能保鮮」，但實際上海鮮有許多隱藏的風險因子，例如海鮮的蛋白質結構特殊，即使冷藏也會快速分解產生組織胺。此外細菌繁殖力強，海鮮表面的細菌種類多，低溫只能延緩不能完全阻止。

3、半熟蛋及溏心蛋

隔夜蛋類對不同保存方式的風險完全不同，全熟的水煮蛋冷藏後還算安全，但半熟蛋、溏心蛋、荷包蛋的未凝固蛋黃就是細菌的溫床。正常情況下，新鮮的半熟蛋要當餐吃完，但有些人覺得「反正有冰就沒關係」。

4、菇類料理

很多人以為菇類「看起來還好好的可以繼續吃」，卻不知道它可能產生嚴重的腸胃問題！菇類最可怕的特性是「蛋白質含量高且易變質」，當烹煮後的菇類放置過久，會產生大量細菌代謝物，這種「食物毒素累積」雖然不像食物中毒那麼立即嚴重，但風險依然存在，特別是腸胃較弱的人更要小心。

5、銀耳湯及木耳類

隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素。（示意圖／資料照）

這是最容易被低估的隔夜食物，很多人煮一大鍋銀耳蓮子湯，覺得「甜湯應該很耐放」，但銀耳、木耳這類食材泡發和烹煮後，會釋放大量多醣體，這些營養物質同時也是細菌最愛的培養基。隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。

