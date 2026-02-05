「5食物」越吃越年輕！杏仁果=吃的貴婦乳霜 營養師大推：減少細紋

記者鄭玉如／台北報導

營養師孫語霙指出，抗老不只靠保養品，飲食更是關鍵。藍莓、杏仁、無糖綠茶、初榨橄欖油與鮭魚富含抗氧化營養，有助於減少細紋、延緩老化。（示意圖／PIXABAY）

看起來總是比實際年齡還老，問題不一定出在保養品，可能與每天吃進肚子的食物有關。營養師孫語霙指出，若想對抗老化，除了外在保養，更關鍵的是「從飲食下手」，對此列出5種抗老的食物，有助於減少乾紋與細紋生成，讓氣色與膚況自然回春。

孫語霙在臉書粉專分享5種「吃了變年輕」的食物，首先是「藍莓」，富含花青素，能有效對抗自由基攻擊，保護膠原蛋白斷裂、流失，經常攝取比狂擦保養品更有感。再來是「杏仁果」，維生素E含量高，可在皮膚形成天然保護層、減少乾紋與細紋，常被她稱為「吃的貴婦乳霜」。

第三是「無糖綠茶」，其中的兒茶素屬於多酚類抗氧化物，有助於清除體內自由基、保護血管、減少體脂肪形成，不過別再額外添加糖和珍珠，抗老效果直接歸零。

第四種是「初榨橄欖油」，富含多酚與單元不飽和脂肪酸，有效抑制體內發炎反應，適合「低溫拌菜」，避免高溫烹調破壞營養。最後是「鮭魚」，鮭魚粉嫩顏色來自蝦紅素，抗氧化能力是維生素C的6000倍，有助於預防紫外線導致的皺紋與斑點。

