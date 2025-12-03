5館1園同價惹議！陳乃瑜批文化局做法不合理不負責任

（記者陳志仁／新北報導）新北市 5 館 1 園門票採一致定價，引發議會質疑；民進黨新北市議員陳乃瑜今（3）日痛批新北市政府文化局未進行成本分析、未做專業評估，也忽視館舍差異化，形同「坐在辦公室拍腦袋」，並揭露偏鄉巡演宣傳不到位、文創推廣毫無政策力道，要求文化局道歉並立即改善。

圖／新北市議員陳乃瑜直接把坪林茶業博物館的文創商品帶到議會，並要求市府首長至少每年以特別費 20% 購買本市文創商品。（新北市議員陳乃瑜提供）

陳乃瑜表示，新北市政府轄內 5 館 1 園（淡水古蹟博物館、十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、坪林茶業博物館、林本源園邸）門票定價一致；但文化局在未進行完整的成本分析、沒有專業評估、缺乏行銷策略的情況下，僅以「齊頭式定價」處理市府館舍票價，做法「既不合理，也不負責任」。

陳乃瑜以行銷基礎 4P：產品（Product）、價格（Price）、通路 （Place） 和 促銷 （Promotion）逐項質疑文化局，認為文化局甚至沒有掌握這些最基本的行銷概念，連在地館舍與居民意見都未蒐集；批評文化局官員「坐在辦公室看不見市民需求、看不見各館差異化特色」，強調各館從交通便利性、館舍維運到展陳內容，都存在巨大差異，「卻用同一票價帶過，是最沒專業的做法」。

為凸顯問題，陳乃瑜直接把坪林茶業博物館的文創商品帶到議會，包括茶香氛、布包茶禮盒、造型橡皮擦、台灣風景文創茶包等，指出新北市文創並非沒有亮點，但文化局從未給予政策支持；她批評市府「口口聲聲要振興文化產業，但從未提出具體措施」，並要求市府首長至少每年以特別費 20% 購買本市文創商品，才能真正推動文化產業。

陳乃瑜也揭露中央補助偏鄉巡演，特別安排「魔梯形體劇場」到坪林演出，原意是讓偏鄉孩子得到文化刺激，但文化局身為協辦單位卻僅在臉書宣傳，導致學童與居民全不知情；同時質疑，「偏鄉文化推廣最需要的是資訊傳達，但文化局卻連最基本的宣傳都做不到，到底在忙什麼？」

更令她不滿的是，地方竟出現文化局稱「陳乃瑜刪坪林茶業博物館預算」的風聲；陳乃瑜嚴正澄清，她提出的是刪減文化局「業務費」的動議，目的是督促文化局改善行銷與推廣，卻遭有心人士扭曲、造謠，文化局「文化做不好、推廣做不好，但政治攻擊、說謊造謠還真有一套」，要求文化局立即澄清並檢討行政中立問題。

