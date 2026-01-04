5點認識《黑白大廚2》白湯匙王牌孫鍾元：從工科男到米其林雙星主廚，廚師服下藏野獸身材

在《黑白大廚2》中，「白湯匙」象徵的是經歷與實力兼具的料理職人，而其中最讓觀眾期待、也最具代表性的名字之一，正是主廚 孫鍾元！憑藉穩定的料理節奏、冷靜的判斷力與經驗，成為節目中討論度最高的存在之一，從米其林雙星餐廳主理人到節目裡的白湯匙代表，孫鍾元的出現，也讓《黑白大廚2》的精彩度再被拉高！

《黑白大廚2》白湯匙｜孫鍾元5大魅力點介紹

米其林雙星主廚，韓國 Fine Dining 指標人物

孫鍾元已不是「話題主廚」一詞能概括，他所主理的創新法式餐廳 L’Amant Secret 連續 5 年拿下米其林一星寶座，而以當代視角重新詮釋韓式料理的 Eatanic Garden，也已連續 3 年成功摘星，讓他成為韓國目前唯一同時擁有兩間米其林一星餐廳的主廚；不只在本地備受推崇，他的實力也獲得國際舞台肯定，今年更入選「亞洲 50 最佳餐廳」榜單第 25 名，讓「孫鍾元」這三個字在韓國 Fine Dining 領域成為指標性人物。

《黑白大廚2》中「最難邀請成功」的白湯匙之一

在節目製作過程中，孫鍾元是被節目製作人認證最有份量、也最難邀請的白湯匙主廚之一，因為親自經營兩間餐廳與既有的拍攝行程之下，一開始孫鍾元考慮了許久，之後在發佈記者會上，孫鐘元也親自解釋了這次決定參加《黑白大廚2》的原因是希望為餐飲業盡一份力：「第一季讓停滯不前的餐飲業重獲新生，希望第二季也能發揮同樣作用」。

外型與氣質兼具，受封國民好感男

183公分的高挑身形、乾淨溫和的氣質，讓孫鍾元在鏡頭自然吸睛，在出演《拜託了冰箱》第二季時就被封為「好感男」，更讓人印象深刻的是他專注料理時的穩定氣場，優雅不誇張、在關鍵時刻展現實力，這也是觀眾對他好感度極高的原因。

非科班出身，靠實力走到米其林舞台

孫鍾元並非料理科系背景出身，在大學時期是主修土木工程學，在大四前往美國烹飪學院（CIA）參訪後，重新設定了人生方向，隨後在舊金山的米其林三星餐廳Quince、Benu、米其林二星餐廳Coi等星級餐廳擔任學徒累積廚藝經驗，將法式料理邏輯與自身對風味的理解內化，最終發展出屬於自己的料理風格，而孫鍾元主廚在《黑白大廚2》面對「三星殺手」的首戰時曾說過：「我工作過的三星餐廳並沒有讓我成為三星主廚，自己的星星必須由自己創造」，用每一道料理證明自己的孫鍾元再度圈粉無數！

廚師服下藏著精壯身材

在靦腆的外型之下，孫鍾元的廚師袍之下居然藏著精壯又結實的好身材，一張在社交平台上分享的健身照，讓大家看到孫鍾元主廚的反差魅力，更是展現了在繁忙行程中仍不忘自律運動的特質。

私服簡約休閒最愛紐約潮牌

孫鍾元主廚的穿搭和他的料理風格一樣，乾淨簡單不張揚，多半時候脫下廚師袍的孫鍾元都是穿著T恤與牛仔褲，其中有著美式街頭風格的SUPREME更是出鏡率超高的品牌。





