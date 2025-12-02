「我哭著賣掉輝達股票！」軟銀孫正義曝真實心聲：只為籌錢加碼投資這公司

日本投資巨頭軟銀在11月的財報中意外揭露，已經將輝達的所有股票全部賣出。軟銀集團創辦人孫正義坦言，為了籌措下一波AI投資所需資金，他不得不忍痛拋售輝達股份，其中包含對OpenAI的重大押注，他直言「我是哭著賣掉輝達的」。

根據《彭博社》報導，孫正義近日在東京舉行的「FII Priority Asia」論壇上，首次公開解釋軟銀在11月突如其來賣掉所有輝達持股的原因。他表示，公司急需資金投入AI相關專案，包括資料中心建設以及對OpenAI的新一輪投資，因此不得不放棄這筆高價值的科技資產。

廣告 廣告

孫正義坦言，自己一點都不想賣一股輝達，「只是我更需要資金來投資OpenAI和其他AI項目。」

針對外界質疑AI投資泡沫，孫正義毫不留情地反駁稱，「覺得AI是泡沫的人，不夠聰明。」他進一步指出，如果AI未來能貢獻全球GDP的10%，即使現在投入數兆美元，也絕對划算，「泡沫在哪裡？」

此次論壇是沙烏地阿拉伯大型投資峰會的延伸活動，日本首相高市早苗及多位財經閣員皆出席，顯示兩國投資關係持續緊密。孫正義的第一支願景基金（Vision Fund）即由沙國公共投資基金（PIF）注資450億美元成立。

更多風傳媒報導

