5「綠色獨夫」枉法裁判罪 黃國昌：北檢昏睡很久後 會偷偷結案

[Newtalk新聞] 對於5位司法院大法官剔除3名大法官，疑似違反舊憲訴法2/3評議門檻，宣判新版憲訴法違憲，國民黨團今日告發枉法裁判罪，民眾黨團總召黃國昌今（22）日受訪表示，對這種案件北檢通常都是昏睡非常非常的久，根本沒有進行任何積極的調查。就把案子放在那邊，什麼時候偷偷簽結了，可能社會大眾也無從得知。」

黃國昌說，大家應該都不會有什麼樣的懷疑，目前這個檢調就控制在民進黨的手上，看顏色辦案，幫賴清德追殺他政治上的競爭對手。至於幫民進黨辦事的那些人，北檢通常都是昏睡非常非常的久，根本沒有進行任何積極的調查。

黃國昌說，這一次這5位「綠色獨夫」，他們所幹的事情是明確違法，當然構成了枉法裁判罪，問題是即使告發枉法裁判罪，台北地檢署會查嗎？「我再跟各位保證是，絕對不會查，就把案子放在那邊，什麼時候偷偷簽結了，可能社會大眾也無從得知。」

黃國昌說，這5位「綠色的司法獨夫」，無視於憲法訴訟法的規定，新法他們說違憲，舊法他也不遵守。他的意思是，「我愛怎麼幹就怎麼幹」。這5位大法官顯然忘了什麼叫做依法審判，就像賴清德忘了什麼叫做依法行政，在法治國裡面依法行政跟，依法審判是最基本的原則。令人遺憾的是在過去短短一個禮拜，由賴清德所率領的民進黨政府把依法行政跟依法審判全部都丟到垃圾桶裡面去了。「賴清德藉由實際的行為宣告台灣目前已經進入了賴清德說了算的獨裁體制」。

