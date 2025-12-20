5:27張文「摀嘴裝路人」畫面曝！脫皮、抽刀…衝中山站血洗4死11傷

記者簡榮良／台北報導

隨著大量逃亡第一視角曝光，犯案軌跡越來越清晰！北捷昨（19）日傍晚17時許，驚傳隨機殺人事件，27歲嫌犯張文持長刀在捷運M7出口丟擲多顆煙霧彈，立即轉往中山站犯案，最終墜樓身亡，一連串恐怖行徑釀4死（含張文）11傷。有目擊者打開相簿，赫然發現自己的逃命路線與張文重疊，比對其裝扮、特徵完全相符，時間點是下午17時27分，也就是事發3分鐘後；更詭異的是，張文用衣物摀住嘴巴偽裝路人，每一步冷靜沉穩，眼觀四方，不時調整身上準備出鞘的奪魂刀。專案小組調查，案發前三天張文就花費5700元在附近住宿勘查地形，犯案過程5度變裝，計劃相當縝密。

張文用衣物摀住嘴巴偽裝路人，每一步冷靜沉穩，眼觀四方，不時調整身上準備出鞘的奪魂刀。（圖／翻攝自Threads @cheetah.333594）

19日傍晚17時許，捷運台北車站、中山站接連發生恐怖攻擊，經影像比對為同一人、27歲嫌犯張文所為，他是無忌憚扔擲煙霧彈、汽油彈，持長刀隨機殺人，隨後畏罪墜樓身亡，一連串失控行徑釀4死11傷。無差別攻擊，讓正值交通繁忙的台北城陷入恐慌，民眾漫無的地奔逃，或許這就是張文想要的——趁亂移動至下一個犯案現場「誠品南西商場」。

無差別攻擊，讓正值交通繁忙的台北陷入恐慌，民眾漫無的地奔逃，或許這就是張文想要的——趁亂移動至下一個犯案現場「誠品南西商場」。（圖／李宜樺攝）

時間倒回下午17時24分，張文拉著載滿煙霧彈及爆裂物的推車進入北捷M7出口，並在捷運站內扔擲煙霧彈，當時穿戴全罩式防毒面具，懂得保護自己，顯示他對犯案環境有極高的掌控意識，就連逃跑路線也不拐彎抹角，有人隨手拍下張文跟在後頭，用衣物摀住口鼻裝路人，雖已變裝穿大地色外套，但眼鏡、帽子、襪子及短褲仍與監視器畫面吻合。

相比恐慌民眾，張文每一步緩慢且冷靜，甚至在行走中不時調整準備出鞘的長刀，看到有人錄影，一度狠瞪，拍攝時間顯示17時27分，也就是事發後3分鐘，再再讓事後看影片的當事人背脊發涼。

張文「最後一跳」終結血色驚魂。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，凶嫌張文曾在空軍服役，但2022年間因酒駕遭國軍汰除，去年張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到的「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。

據了解，張文北上租屋後，開始籌畫恐怖攻擊，檢警在張文租屋處內搜出大量自製汽油彈，而在19日案發前，張文已多次在北市縱火，直到下午16點多，他在租屋處放了一把火，轉移警消注意力後，直奔捷運犯案，最終畏罪墜樓身亡，釀4死11傷慘劇。

張文拉著載滿煙霧彈及爆裂物的推車進入北捷M7出口，並在捷運站內扔擲煙霧彈，當時穿戴全罩式防毒面具，懂得保護自己，顯示他對犯案環境有極高的掌控意識。（圖／翻攝畫面）

