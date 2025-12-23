5.3%健康民眾帶致病變異 奇美醫院基因檢測完善生育計畫

記者王勇智／臺南報導

32歲的林小姐與先生新婚不久，雙方家族皆無明顯的遺傳病史，自認健康狀況良好。在計畫懷孕前，夫妻倆來到奇美醫院婦產部主治醫師徐英倫門診諮詢，並在徐英倫建議下進行「擴展性帶因者篩檢」。報告卻意外顯示，夫妻兩人皆為「聽損基因(GJB2)」的帶因者；依遺傳模式推估，未來寶寶將有25%的機率罹患先天性聽力障礙。

在醫療團隊的說明與協助下，林小姐轉診至生殖醫學中心，選擇透過胚胎著床前基因診斷(PGD)技術，成功篩選出不帶致病基因的健康胚胎進行植入。目前林小姐已順利懷孕20週，產檢狀況一切正常，胎兒發育良好，夫妻倆對於能「預知風險、提前避險」感到相當安心。

徐英倫表示，許多民眾誤以為「家族裡沒人生病」就代表沒有遺傳風險，但臨床上許多罕見遺傳疾病的病童，其父母往往都是健康的「隱性帶因者」。根據2024年發表的最新臺灣本土基因研究，約有5.3%的無家族病史民眾被檢測出帶有具臨床意義的致病基因變異。臺灣族群中，約每5人就有1人(21.6%)帶有聽損基因(GJB2)變異！隨著基因定序技術的進步，現代醫學的「擴展性帶因者篩檢」，準父母可藉由一次抽血，篩檢數百種隱性遺傳疾病，將被動的「接受命運」轉為主動「管理健康風險」，替下一代多一層保障。

徐英倫說明，根據2024年發表的臺灣本土基因研究顯示，即便家族中沒有人生病，遺傳帶因現象在臺灣仍比想像中普遍。除了高帶因率的「聽損基因(GJB2)」外，其他在臺灣常見的隱性遺傳疾病還包括甲型/乙型地中海貧血、威爾森氏症（影響肝臟與神經）及龐貝氏症（影響肌肉功能）等。這些疾病的帶因者通常外觀健康，但若夫妻雙方都帶有同一致病基因，將有四分之一的機率誕下病童。現代醫學已能在計畫懷孕前或懷孕期間，透過奇美醫院婦產科的專業諮詢與一次抽血完成數百種疾病的篩檢。

徐英倫指出，篩檢的臨床價值，在於賦予準父母知情權與選擇權。美國婦產科醫學會(ACOG)指引建議，無論種族或家族史，所有計畫懷孕或已懷孕的女性，皆可考慮接受擴展性帶因者篩檢。研究顯示，當篩檢發現夫妻雙方皆為同一致病基因帶因者時，若疾病後果嚴重（如會影響壽命或生活自理），大多數夫妻會因此改變生育計畫。根據臨床數據指出，在懷孕前得知高風險結果的夫妻中，約有62%會選擇透過試管嬰兒合併胚胎診斷(IVF+PGD)或產前診斷的方式，來預防遺憾發生。這證明篩檢不僅是提供資訊，更能實質幫助家庭做出符合自身價值觀的醫療決定。

徐英倫強調，「擴展性帶因者篩檢」並非要製造焦慮，而是為了讓未來的父母有更充分的準備。建議所有計畫懷孕的夫妻，特別是希望降低罕見疾病風險的家庭，可至婦產科門診諮詢。透過科學的檢測與專業的遺傳諮詢，基因檢測能將隱形的遺傳風險具象化，讓每個寶寶都能在最完善的規劃下健康誕生。

奇美醫院婦產部主治醫師徐英倫表示，5.3%健康民眾帶致病變異，備孕族群更不能忽視，奇美醫院透過基因檢測一次抽血篩檢數百種疾病，化被動為主動。(奇美醫院提供)