5-3=2還不對？國小數學題「花生湯圓剩幾顆」 判分引議！網噴：老師沒用腦

一題國小數學題「花生湯圓剩幾顆？」引家長與網友熱議，孩子計算正確卻遭老師改分，網路意見分歧。（翻攝自臉書/爆料公社）

一題看似簡單的國小數學題，近日在臉書社團引起家長與網友熱議。一名家長指出，孩子依照題意計算出的答案，卻被老師判定錯誤，家長質疑老師是否未仔細閱讀題目，引發網路上對「國小數學題判分標準」的討論。

題目內容爭議？ 花生湯圓剩幾顆引爭論

曝光的作業照片顯示，第4題為：「媽媽煮了5顆花生湯圓，又煮了2顆芝麻湯圓，媽媽煮了幾顆湯圓？」孩子計算「5+2=7」，答案為7顆湯圓，符合題意。

接著下一題詢問「花生湯圓剩下幾顆？」孩子計算「5-3=2」，表示剩下2顆花生湯圓，邏輯正確。然而，老師將答案更改為「7-3=4」，認為剩下4顆湯圓才正確，造成家長疑惑。

判分爭議引發熱議

該家長在社群平台詢問大家看法，並表示已請孩子向老師確認，對方仍堅持更改後的答案才算正確。網友大多認為老師批改有誤，留言指出：「老師有可能老花眼沒帶老花眼鏡，沒看仔細題目」「花生湯圓，題目是問花生湯圓，不是湯圓總數」「老師可能只看正確答案批改，沒有用腦」

廣告 廣告

然而，也有網友提醒，遇到類似問題應先與老師溝通，不必在網路公開討論；此外，有家長留言貼出試卷，分享自己孩子也做了同樣題目，但其算式寫「5-3=2」，老師也認定答案正確並打勾。

更多鏡週刊報導

只是教演講技巧？北一女國文老師班群「轉傳蔣萬安影片誇讚」 網友PO網質疑踩線

「到底誰定義了理解？」原作教授自答考題竟不及格！ 網諷：所以才考古文死無對證

作文逼寫「我媽媽是代理孕母」 考生寫到想吐！陳昭姿點破1事：你們感到的不適是真實的