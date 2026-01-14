「5-3＝2」竟不對？國小數學題惹議 網揭關鍵：老師有問題

【緯來新聞網】數學除了需要計算，有時候也需要邏輯和動腦。一名家長近日發現，就讀國小的女兒在一題與湯圓相關的數學題中，按照題意算出正確答案，結果卻被老師打叉，為此感到不解，也質疑老師是否沒有仔細閱讀題目，掀起討論話題。

一名國小數學題，在網路引發爭議。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在臉書《爆料公社》貼出題目，第4題為「媽媽煮了5顆花生湯圓，又煮了2顆芝麻湯圓，媽媽煮了幾顆湯圓？」女兒計算「5+2＝7」，答案是7顆湯圓。



然而下一題，承接第4題，「弟弟吃了3顆花生湯圓，還剩下幾顆花生湯圓？」女兒計算「5-3＝2」，答案寫剩下2顆，結果被打叉，並被老師改為「7-3＝4」，認定4顆湯圓才是正確答案。

老師堅持4顆湯圓才是正確答案。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO無法理解，於是發文詢問意見，並透露有請女兒詢問老師，還刻意把題目「花生湯圓」圈起來，但老師一樣堅持4顆才是答案。貼文曝光後，引發網友議論紛紛，「花生湯圓，題目是問花生湯圓，不是湯圓總數」、「叫老師重讀」、「中文理解問題」、「老師可能只看正確答案批改，沒有用腦」、「這老師小學有畢業嗎」、「這樣小朋友表示有認真看題目」。



有趣的是，有家長在底下分享一模一樣的題目，表示女兒才寫這題，不過算式「5-3＝2」，答案是剩下2顆花生湯圓，結果卻是正確的，引發網友留言：「看來是要換老師」、「慘了，有位老師要被噴了」、「看來是老師可能一時誤會了」。

