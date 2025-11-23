5.5萬名粉絲塞爆世運主場館 TWICE演唱會震撼照曝光！官方一句話暖哭大家
韓國女團TWICE出道後首次來台開唱，也是子瑜首次帶成員們返家。5.5萬名ONCE塞爆世運主場館，首日演唱會落幕後，TWICE官方釋出多張美照，發文中一句話就讓粉絲超感動「謝謝妳們」。
萬眾期盼的TWICE演唱會22日登場，特別唱了蔡依林〈日不落〉，可謂「台灣專屬」，演唱會尾聲台灣囝仔周子瑜念了一封信，回顧自己一路以來的努力過程，感動滿場粉絲。
演唱會結束後，TWICE官方迅速上傳多張演唱會照片，並寫下「在子瑜故鄉表演好特別，高雄的ONCE，明天見」，粉絲感動之餘驚呼「都還沒上捷運 你就發文了」「謝謝TWICE謝謝子瑜」「子瑜歡迎回家」「以後要常常來玩」「應該是子瑜最輕鬆自在的一場了！大家超級棒」
