5.56公厘底火標案風波 大石國際委任律師告凌濤妨害名譽

台南「大石國際公司」得標國防部及陸軍司令部5.56公厘底火標案，國民黨桃園市議員凌濤質疑其中有問題，大石國際15日委任律師對控告凌濤妨害名譽。（本報資料照片／郭良傑台南傳真）

許雅芬律師出示大石國際公司的告訴狀及地檢署收文章。（許雅芬律師提供／郭良傑台南傳真）

大石國際委由許雅芬律師遞交台南地檢署的告訴狀。（許雅芬律師提供／郭良傑台南傳真）

台南「大石國際公司」得標國防部及陸軍司令部5.56公厘底火標案，國民黨桃園市議員凌濤質疑大石國際從登記新增軍火槍砲營業品項，到拿標案僅花41天，批大石公司「有恃無恐，到處喊告」。大石公司的委任律師許雅芬發出聲明強調該公司依法參與政府採購程序一切合法後，即代表大石公司到台南地檢署遞狀控告凌濤妨害名譽及民事求償。

許雅芬代表發出聲明強調，第一點，大石國際公司完全符合投標公司所須的資格，採購案係依法辦理之公開招標案件，採最低標決標制度，大石國際公司並以最低標得標，整體程序均符合政府採購法及相關規定。完全沒有任何違法或違規的情事，所有的一切都是符合政府採購法的規定。

第二點，凌濤先生以及相關人等，以個人拼湊臆測方式提出不實指控，而且是基於惡意的扭曲，公開發表不實的言論。其他有心人士明知道這不是事實，卻大肆配合傳述、渲染，已經嚴重毀損大石公司以及負責人與相關人的商譽及名譽，大石公司已經委任她，對凌濤等人提出刑事及民事的起訴。

許雅芬表示，上午發出聲明後，她接受大石國際委任，代表到台南地檢署遞狀，對凌濤等人提出妨害名譽告訴。她出示刑事告訴狀及台南地檢署的收文章，強調告訴狀中羅列凌濤等人的不實言論，其中不實、惡意的抹黑、造謠，大石公司絕對會追究到底，不予寬貸。

她並強調，言論自由不是無限上綱，凌濤身為民意代表，不應該視法律為無物，去惡意中傷他人。基於平衡言論自由跟社會責任，大石公司認為應該要確保社會以及法制的健全運作，所以願意挺身而出，訴諸司法，希望社會大眾跟傳媒不要再以訛傳訛，危及國防正規合法的採購事務及國家安全。

