5.56公厘底火標案 國防部：合法取得輸出許可證明、3月驗收合格

國民黨台北市議員凌濤日前指稱，原本經營鞋類生意的台南「大石國際公司」，變更新增「槍砲彈藥輸出入」營業項目，於2024年7月得標5.56公厘步槍彈的底火標案，凌濤質疑標案有疑義，但國防部今天（12/13）下午指出，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；並於今年已提於2月17日前交貨，3月由軍備局2025廠驗收合格。國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。

5.56公厘底火，為國軍制式戰鬥步槍T112、T91與T65K2所使用的5.56公厘彈體底部擊發的部位，金屬製的底火之中裝有火藥。

針對外界質疑「國防部採購5.56公厘底火標案」，國防部今天（12/13）說明，該案於113年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；並於今年3月驗收合格，已提前交貨。

國防部指出，此項「5.56公厘底火」標案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，計4間公司投標。相關開標作業，均依招標文件所列之廠商資格逐條審查，確認合法及完整。「大石國際股份有限公司」得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於114年2月17日提前交貨；軍備局第205廠3月10日驗收合格，已辦理結算付款。

國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。籲請國人明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。

