5.56步槍彈每發軍備局自製16元 顧立雄：對外採購是15.53元

[Newtalk新聞] 對於國軍能自製5.56公釐步槍子彈，但卻對外採購，國民黨立委馬文君認為價格還比上次幫美國製造貴3倍，國防部長顧立雄今(12)日受訪說，先前是美方提供底火、包材、運輸，台灣只負責彈殼與彈筒。他昨天跟軍備局討論，現在提供給陸軍的部分，軍備局的子彈大概是16元，然後對外現在採購的標價，標出去的價格是15.53（元），所以這兩個是不能夠相比的。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。顧立雄也於會前針對國防部對外採購子彈一事受訪回應。

該案源於國防部去年底開標子彈採購案，其中5.56公厘步槍彈採購量高達6200萬發，金額11億6932萬元。國民黨立委馬文君強烈質疑，205兵工廠具備自製能力，自製外銷每發僅6元，現在卻以每發18.82元對外採購，價格高出近3倍，完全說不過去。

馬文君指出，205兵工廠已完成遷廠並投入生產，依國防部資料，遷廠後輕兵器彈藥年產量可達近1億發，5.56公厘步槍彈年產量提升至4000萬發，根本不存在所謂「產能不足」。

對於價格爭議，馬文君指出，過去2005年至2011年間，美軍曾向台灣採購約3億發子彈，供海外戰場使用，每發價格約6元，直到2020年外銷價格仍維持6元，顯示國軍自製彈藥不僅成本低、品質也獲肯定。她並駁斥「純代工」說法說，當年國軍兵工廠並非只收代工費，仍負責大部分生產工作。

對此，媒體提問，採購步槍子彈價格被質疑是以往國軍替美國生產子彈的三倍，顧立雄則說，這個約他記得最早是在民國94年，後來好像第二份約應該是在101年。他要說明的是，它跟我們軍備局自製全部的子彈都不一樣，因為它的彈藥的發射要底火，還有包材，還有整個運輸，都是由美方提供的。「所以我們只負責其他彈殼跟彈筒，還有組裝而已，所以這個部分的合約我們是按照我們臺美之間雙方的合作機制來進行的，所以跟我們製作這個全彈的價格應該是不一樣。」

顧立雄說，「我昨天有跟軍備局討論，大概我們現在提供給陸軍的部分，軍備局的子彈大概是16塊，然後對外現在採購的標價，標出去的價格是15.53（元），所以我想這兩個是不能夠相比的。一個是我們從底火、發射藥、整個都是我們在做，一個是由美方來提供相關重要的發射藥，跟底火，所以我想可能不要把這兩個事情做一個混淆。」

