5.6萬買2貓接連死亡！要退款…老闆竟亮甩棍威脅：上法院沒輸過 畫面曝

記者簡榮良／高雄報導

會認人撒嬌了，卻落得這種下場！高雄一名女子在三民區一家貓舍花5.6萬元買了2隻幼貓；不料，都在短時間內罹患肺炎、貓瘟相繼死亡，懷疑業者隱瞞健康狀況，帶友人上門討說法要求退款，雙方發生口角糾紛，老闆拿出甩棍摔桌上怒嗆「要怎樣」，事後還傳訊息「上法院沒輸過」。女子氣得將對質影片PO網，要大家避雷。今（12）日遭指控的老闆出面受訪，強調甩棍沒有揮舞、作勢打人，更公布監視器畫面，指對方人多勢眾，自己只是出於自衛。對此，警方說，甩棍是公告查禁器械，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

女子花5.6萬元買了2隻幼貓，都在短時間內相繼死亡，懷疑業者隱瞞健康狀況，帶友人上門討說法要求退款，雙方發生口角糾紛。（圖／翻攝畫面）

迎接新生命，卻是惡夢開端。女子氣憤表示，10日在三民區某家貓舍花了4.2萬買了1隻3個月大小貓，初步檢查出有輕微的上呼吸道感染 ，老闆聲稱「只是小過敏打幾下噴嚏很正常」，自己因一時沈浸在養貓的喜悅中被呼嚨過去。豈料，回家後，貓咪不吃不喝沒精神，看獸醫吃藥跟霧化治療砸了上萬元全丟水裡，不到兩週身亡，死因是併發肺炎。

回到貓舍討說法，老闆說，這些不在合約內，不能退款也不能直接換貓，如果還要養第2隻算你半價；女子妥協以1萬4000元購入，回家第6天惡夢重演，貓咪突然嘔吐沒精神，送醫快篩確診貓瘟，前後協調後決定把貓送回貓舍治療，飼主隔天接到死亡通知，心都碎了。

遭指控老闆今日出面說明，甩棍老早就放在桌上，直到對方講話越來越大聲，加上人多勢眾，不得已拿出甩棍防身。（圖／翻攝畫面）

兩次慘痛經驗，讓女子認為老闆隱瞞健康狀況，有詐欺疑慮，帶3名友人上門討說法要求退款，雙方發生口角糾紛，老闆突然拿出甩棍大力摔桌上怒嗆「要怎樣」。由於業者丟甩棍，當下她們真的嚇到，只能保持冷靜把整段錄下來，後來老闆的說詞指她們人多勢眾會害怕需要自我防衛，先別提甩棍本身是管制器械，拿出來就是違法，我們只是想釐清貓咪感染狀況討論退款，完全沒有做任何主動挑釁朋友也全程坐著或站著沒有任何動作，甚至在老闆拿甩棍出來揮的時候還站出來勸，換來的只是更囂張的回應。

後續私訊也是語帶威脅表示自己上法院沒輸過，賠償金也是3萬5萬的喊，條件是要我們閉嘴不准在網路上談論這件事，從來沒有想過事情會走到這樣，但當對方出現辱罵、拿武器、對消費者大吼的那一刻，我們只剩下一個想法：把真相公開，避免其他人遇到同樣情況。最痛的還是短時間內失去兩條小生命，兩隻都已經會認人撒嬌了，卻落得這種下場。

老闆強調，自己販賣的貓咪都健康無虞，也領有合法寵物業者登記，會依合約解決紛爭。（圖／翻攝畫面）

對此，遭指控老闆今日出面說明，甩棍老早就放在桌上，直到對方講話越來越大聲，加上人多勢眾，不得已才拿出來防身，強調沒有揮舞、作勢打人。自己販賣的貓咪都健康無虞，也領有合法寵物業者登記，會依合約解決紛爭。

但甩棍屬於主管機關公告查禁器械，已違反社會秩序維護法第63條第1項第8款規定，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰；另外民眾揮舞鋼(鐵)質伸縮甩棍致他人心生畏懼，已涉犯刑法恐嚇罪，警方將依法通知雙方到案釐清案情。

農業局則說，經查該貓舍是合法申請寵物業許可證，有關本案消費糾紛，尚與動保法無涉，建議民眾向消保官申訴，以確保自身權益。另外針對貓舍是否有動物保護或不當飼養之情事，將另案前往稽查。

