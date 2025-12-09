5.7地震太恐怖！東大門夜市「200kg招牌」被晃掉 路人差點沒命

花蓮近海昨（8日）晚間發生規模5.7地震，位於東大門夜市的裝置藝術招牌劇烈搖晃，最終竟直接斷裂掉在地上，這塊重達200公斤的招牌，還差點砸到在逛夜市的路人，事發過程被監視器錄下隨之曝光。

花蓮5.7地震，東大門夜市招牌被晃掉。（圖／翻攝畫面）

花蓮近海昨天晚間7時24分發生一起規模5.7、最大震度4級的地震，一陣天搖地動嚇壞不少民眾，然而就在東大門夜市原民一條街的入口處，一塊原本佇立在門口的裝置藝術招牌，竟然被地震給晃掉了，從監視器畫面可見，這塊重達200公斤的招牌，差一點點就砸到一旁的路人，畫面相當怵目驚心。

事發後，夜市原民一條街的主委趕到現場，用紅龍將該區圍起來，並隨即通報花蓮縣政府，接著便連同幾名攤商，將招牌移至旁邊的草地暫放。

主委表示，之後要再做一個整體的維修，避免日後有人因此受傷。

