5.9億元彈藥採購案 顧立雄：能取得原廠證明就可履約

國防部長顧立雄昨（十一）日出席立法院一一四年度中央政府總預算案協商，並於會前針對外界關注的彈藥採購案、五角大廈機密簡報及特別預算等議題，向媒體提出說明。顧部長表示，針對五·九億元彈藥採購案，因此類原物料國內並無自製產能，主要須依賴國外進口，凡具備國際貿易代理資格、能取得原廠原物料、輸出許可與來源證明，並通過查驗者，均可參與投標並完成履約，國防部將落實相關輸出許可證明及交貨時原廠來源證明之查驗。

針對外媒報導五角大廈機密簡報內容，顧部長表示，相關資料無法確認其真實性，但美國最新發布的國家安全戰略已明確指出，印太地區和平與穩定是美國的核心利益，美方將以實力維持嚇阻，並與區域國家合作，共同強化防衛能量，而臺灣位處第一島鏈前緣，更需持續提升自我防衛能力，這也是政府推動特別預算的重要原因。另一·二五兆元特別預算，顧部長強調，無論是技術移轉、共同研發或共同生產，都是強化國防自主的能力，透過強化自我防衛能力，並與周邊國家建立有效嚇阻，才能維持區域穩定，也是特別預算編列的目的。