5.9億元炸藥案由「室內裝修商」得標 顧立雄：有代理能力可投標

近日國防部預算金額達8億多元的RDX海掃更炸藥採購案公告決標，竟然由1家室內裝修公司得標，引發外界熱議。對此，國防部長顧立雄回應，只要能取得輸出許可、原廠來源證明，提供國軍火炸藥原物料，每個廠商都有資格投標。

顧立雄。(圖/中天新聞)

顧立雄今（11）日上午出席立法院114年度中央政府總預算案協商，在會前受訪時表示，這些都是國內沒有產能的原物料採購，主要是廠商都具有從事國際貿易的代理商資格，只要能夠提出相關的數據證明，國防部查驗能夠落實，每個廠商都有資格來投標。

廣告 廣告

顧立雄指出，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗，跟最後交貨時原廠來源證明的查驗。他說，類似這樣的火藥原物料採購案，廠商只要具有代理的能力，只要有辦法去取得國軍所需相關的火藥原物料，坦白講這是一翻兩瞪眼的事，所以廠商能否取得，其實是可以相當明確來認定。

(圖/截自王鴻薇臉書)

此外針對立委王鴻薇質疑是小吃店進口快篩劑的翻版，顧立雄則表示，因為國內沒有自製產能，所以廠商只要有代理商的資格，能夠向原廠取得輸出許可證明跟原廠的來源證明，提供火炸藥原物料，國防部經過查驗屬實，那就可以履約。

顧立雄指出，最主要的這是代理進口，不是需要有自製的產能，所以相關從事國際貿易業的廠商，只要有辦法去做，國防部就能獲得想要的火藥原物料。

延伸閱讀

美恐無力保台！五角大廈「優勢簡報」曝：武器抵台前將被摧毀

蔡鎤銘/美國防長強硬發言 暴露了川普2.0政府的致命缺陷

《華郵》披露機密文件！台海衝突列美國防「優先事項」