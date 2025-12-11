5.9億炸藥採購案竟由裝修公司得標？顧立雄：有原廠火藥來源證明即可履約

國防部長顧立雄說明，該項標案只要有代理商資格、能向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供的原物料經國防部查驗屬實即可履約。資料照，李政龍攝



國民黨立委王鴻薇昨日（12/10）晚間指出，有網友爆料國防部公告的「RDX海掃更」旋風炸藥，竟由一家裝修公司得標，決標金額高達5.9億元，大酸「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」國防部長顧立雄今日（12/11）受訪時表示，最主要是它是國內沒有的自製產能原物料採購，只要有代理商資格、能向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供的火藥原物料經國防部查證屬實即可履約。顧立雄強調，這個是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得可以明確認定，軍方也會做好相關輸出許可證明，以及最後交貨時原廠來源證明的查驗。

王鴻薇昨日指出，RDX（Royal Demolition eXplosive，旋風炸藥）屬高度專業的武器彈藥原料，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，然而得標廠商竟是主打水電工程、浴室整修、木作裝潢等工程的室內裝修公司，質疑是「小吃店進口快篩劑翻版」。

顧立雄對此表示，這是我們國內沒有自製產能的原物料採購案，主要是他們具有從事國際貿易的代理商資格，只要能夠提出相關數據證明，然後查驗能夠落實的話，每一個人都有資格來投標。

顧立雄強調，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗，跟最後交貨時原廠來源證明的查驗，同時指出類似這樣的火藥原物料採購案，只要具有代理能力，且有辦法取得相關的這些國軍需要的火藥原物料，坦白說這是一翻兩瞪眼的事，所以該廠商能不能取得，其實可以相當明確來認定。

對於王鴻薇質疑這猶如小吃店採購快篩試劑翻版，顧立雄強調，它是代理進口，不需有自製產能，相關這些從事國際貿易業的廠商，只要有代理商的資格，能夠向原廠取得輸出證跟原廠的來源證明，提供國軍想要的火藥原物料，然後國防部查驗屬實，那就可以履約。

國防部也指出，該採購案於114年11月18日、12月2日2次開標，均僅「福麥公司」乙家廠商投標，且經審查其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，並非僅有「室內裝修」這項營業項目。

