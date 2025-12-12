5.9億炸藥採購案風波擴大 凌濤：美方應警告賴清德別亂搞

桃園市議員凌濤。 圖：凌濤/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國防部高達5.9億元的炸彈採購標案由一間裝修公司「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標，引發政壇高度關注，國民黨立委馬文君更直指，據她接到的爆料，似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司量身打造，「不用懷疑，這就是超思第二，從巴西進口雞蛋的翻版。」桃園市議員凌濤今（12日）則稱，美方若希望1.25兆元的國防預算特別條例過關，應同步警告總統賴清德不要亂搞。

凌濤表示，這次的「馬桶廠商」買軍火就是小吃快篩、超思雞蛋翻版；當時高登小吃店買16.9億元快篩，引發譁然，時任衛福部長陳時中為之護航稱「介入正常商業活動並不好」，好不容易找到的1700萬快篩試劑，現在要重新找來源；超思巴西雞蛋案有農業部前部長陳吉仲稱「這是公私部門共同合作的最佳經驗」，後來超思案秦語喬一人公司遭起訴，雞蛋過期銷毀又花好幾億，陳吉仲當時護航還欠國人一個道歉。

就國防部長顧立雄說，只要有代理商能向原廠取得輸出許可證明、原廠來源證明，經查屬實就能進口。凌濤也質疑，顧立雄出來護航福麥，說福麥有國際貿易類別、商業登記化學原料批發，符合規定可以得標，但卻忽略外界質疑毫無軍火經驗、也未有任何檢核，疑似量身打造；結果國防部長跟之前衛福部、農業部長如出一徹，根本複製貼上，難道又是疑似弊案的護航標準SOP？

凌濤表示，時值1.25兆元的國防預算特別條例審查，美方也希望台灣增加保台實力，但此案連多位綠營民代、偏綠媒體人通通看不下去，至今賴清德神隱、福麥公司說是「上面的事」、負責人消失未說明，檢調觀風向，不動如山，這個利益結構造成台灣人民的厭惡，美方必須聽見真實台灣人民的心聲，而賴總統把顧立雄當防火牆，是遠遠不夠。

凌濤強調，他們也支持台灣國防預算，但若「馬桶廠商」標走5.9億元軍火原料案，賴清德總統若不下令徹查，1.25兆國防特別預算條例就別想通過。

