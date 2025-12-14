5.9億炸藥案爭議延燒 福麥反擊：經得起檢驗 藍白陣營加碼質疑

福麥國際承攬國防部5.9億元炸藥採購案引發爭議，昨委託律師事務所發出聲明。資料照片

資本額1900萬的台南福麥國際室內裝修公司承攬國防部價值新台幣5.9億元的炸藥採購案，引發外界關注，嚴重質疑其資格與履約能力。福麥昨（14日）日委託律師事務所發出聲明，強調公司具備履約能力，且得標過程經得起檢驗。但國民黨立委王鴻薇與民眾黨黨代表江明宗隨後對聲明裡美國「SAE」授權質疑，要求國防部與相關單位徹底釐清標案的合法性與廠商的實際背景。

福麥指出，公司在得標之前，已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期10年的台灣獨家代理權。公司強調「並非毫無經驗者」，過去曾承接中科院2件採購案，其中一件已完成交貨履約。另一件採購案在得標後的兩周內，也成功取得了美國官方核發的輸出許可證。福麥重申，公司秉持正派經營，承諾將依法履約，以確保國防供應鏈的穩定與安全。

針對外界影射公司與高層關係良好的報導，福麥嚴正澄清，現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人「均無任何政黨黨員身分」。公司強調，在總統賴清德任內及其擔任台南市長任內，他們均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識，並非外界所稱「賴友友」，相關媒體影射與高層關係的說法與事實不符。

國防安全層面上，福麥指出，該案涉及的RDX是飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品的關鍵原料。由於目前全球僅有中國及印度輸出此類原料，在國防採購面臨困境時，實務上需要透過合法的民間管道間接取得原料，以維護國家安全。

福麥強調，相關採購案絕無不法情事。公司警告，相關不實指控與假訊息已嚴重影響台灣國防安全與公司商譽。未來若有不實指控、錯誤報導或惡意散佈不實訊息，將依法追究相關法律責任。

民眾黨代表江明宗透過網路搜尋，發現美國知名軍工業者中並未聽聞有「SAE」這間公司。他指出，美國唯一生產RDX和HMX炸藥的工廠，是以「政府擁有，承包商營運」（Government-Owned, Contractor-Operated）模式由BAE Systems管理。若貨源確實來自BAE Systems管理的工廠，那實質上等同於美國國防部直接出貨給台灣。

江明宗接著分析，如果福麥指的是「SAE Manufacturing Specialties Corp」這間公司，它充其量只是一個經銷商，貨源仍來自BAE Systems管理的工廠。他對美國武器出口流程的簡便性表達好奇。此外，江明宗提出國際採購的複雜性：若SAE Manufacturing Specialties Corp是採購其他國家的RDX和HMX炸藥後再賣給台灣，那麼不僅需要美國的輸出許可，炸藥出口國也必須核發輸出許可。江明宗總結，至今關鍵問題仍未獲得解答：「到底是哪個美國SAE公司？」

王鴻薇指出，國內RDX炸藥採購並非僅有福麥有能力，且福麥這間「室內裝修」公司，過去的資本額與營業項目皆非國防專業。她查證後發現，福麥在變更營業項目僅數月後，即可得標上看數億元的國防標案，要求國防部必須釐清背後的利益關係及招標條件是否存在疏失。

針對福麥聲明中提及「取得美國軍工廠SAE公司之台灣獨家代理權」，王鴻薇認為此說法有違常理。她質疑一家僅新台幣1900萬資本額的公司，何以能取得國際軍工大廠的授權，處理數十億元的國防大案。王鴻薇因此要求相關單位徹底調查，釐清福麥國際是否為人頭掛牌，以及幕後實際得標者是否存在國家安全疑慮。



