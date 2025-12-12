5.9億炸藥案開標2次僅「福麥」投標！馬文君：早安排好

國防部5.9億炸藥採購案爭議延燒，在野黨質疑一家資本額不到兩千萬的裝潢公司竟然可以得標案。（圖／東森新聞）





國防部5.9億炸藥採購案爭議延燒，在野黨質疑一家資本額不到兩千萬的裝潢公司竟然可以得標案，顯然有人早就安排好。更有業界人士質疑其中水很深，因為標案已經開標2次，只有一家廠商投標！讓國民黨立委砲轟，超思雞蛋的翻版。

藍委再轟，國防部炸藥採購案竟然是由福麥國際室內裝修公司以5.9億元得標，國防部更透露，此案已經開標2次，只有這家投標。

立委（國）馬文君：「資本額居然不到兩千萬，過程當中他到底能不能，可以去應付穩定支出，我覺得這也是不無疑慮，包括要審核，我相信國外公司應該也都需要時間，他居然可以在這麼短時間，顯然應該這早就安排好了。」

立委（國）賴士葆：「資本額大概一千多萬就可以得標，一看就是超思雞蛋的翻版。」

不只是廠商背景，還有特許資格都成為疑點，而且這標案更被藍委揭露，疑似有中間人介紹，要從印度來採購標案的附加條件，是後續將近9億的開口合約。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「你都沒有做過相關的產品的廠商，你怎麼敢去承攬這個事業，那外界難免會認為說你這個是不是掛牌或借牌的。」

尤其標案原產地雖然是寫台灣，卻可能採進口，更引發國安疑慮，難道福麥後續開口合約可能是向印度進口原料嗎。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「製造炸藥是很危險的，比較不放心的是說，工藝水準跟製程，不要忘記之前在杜拜航展，其實印度自製的國產戰機，在杜拜航展最後一天，發生墜毀事件。」

如今國防採購案延燒，質疑點實在太多，甚至還有在野質疑，廠商過去只接過，台南市府標案，從修路燈進化到賣炸藥，如今如何打通所有關節，這樣的公司承攬軍購，危險的恐怕是我國防安全。

