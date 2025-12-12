5.9億炸藥案！吳子嘉爆詭異巧合：快去查

▲福麥國際拿下國防部5.9億「RDX海掃更」炸藥採購案，公司地址設在台南「天麗行館」，也是台南在地建商福麥建設的設立地址。（圖／翻攝自雄獅旅遊官網）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇近日揭露，國防部一件金額高達5.9億元的「RDX海掃更」旋風炸藥採購案，得標者竟是一家位於台南的「福麥國際室內裝修公司」，令人驚訝的是，同一地點還經營旅宿「天麗行館」，遭外界質疑重演疫情期間「小吃店進口快篩」的荒謬事件，引發社會廣泛討論。對此，媒體人吳子嘉直指此案「不單純」，並在查閱資料後發現多項「耐人尋味的巧合」。

吳子嘉昨（11）日在《董事長開講》節目中提到，福麥沒有軍品相關背景，卻能取得如此規模的國防合約，按照國民黨立委馬文君的說法，此案疑點重重，尤其是採購範圍涉及火藥，本該具備相當專業，但該公司卻與軍品毫無關聯。據悉，福麥除了經營裝修公司與旅宿，也同時是知名衛浴設備與馬桶的主要進口與修繕業者。

廣告 廣告

吳子嘉指出，更關鍵的問題在於，福麥資本額甚至不到標案金額的十分之一，且從未與國防部合作，首次投標就拿下鉅額案子，「這本身就是一個非常奇怪的行為」。他進一步分析，福麥位於台南，而總統賴清德也是台南人，又曾任台南市長，這項巧合令他感到十分好奇，決定展開更深入的調查。

吳子嘉表示，經查詢後得知，福麥公司主業是旅館及裝潢，辦公室設在旅館頂樓，作風極為低調，外傳公司老闆財力雄厚，這讓他不禁感到疑惑，為什麼要涉入這麼複雜、甚至危險的軍火生意？畢竟這行業的風險極高，是很恐怖的生意，一不小心就會死人的。

吳子嘉認為更詭異的是，福麥在2013至2015年間，多次承攬台南市工務局公園修繕工程，總計達38件，金額從10多萬到130餘萬不等，並於2016年結束承包，而該段期間的市長正是賴清德。吳子嘉直言，如果只有一、兩件，那沒什麼好懷疑，但38件都來自同一單位的公園工程，他建議查清當時公園管理處負責人是誰，以及為何該公司能連續接案2年。

吳子嘉喊話，台南地方議員、立委謝龍介等人，應主動調查這家公司的背景與動機，他也質疑，福麥為何在2016年後不再承包台南工程？是否與人事異動相關？如今又突然出手拿下國防採購案，懷疑其中是否存在不可告人的政治因素。吳子嘉更呼籲賴清德總統，應約束好新潮流的人不要亂搞，「否則一個個被抓去關」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯黑狂送「這2物」羞辱柯文哲！陳佩琪再開嗆：此仇永不共戴天

轟-6K都來了！27架共機大動作挑釁 參謀總長急入衡山指揮所坐鎮

「奧運金牌怎這麼慢？」韓國瑜喊3次不見人影！李洋苦笑吐真相