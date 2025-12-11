5.9億炸藥標案掀議！國防部澄清廠商符合資格 強調將落實交貨查驗

即時中心／梁博超報導

國防部1項決標金額新台幣5.9億餘元的「RDX海掃更」炸藥標案，遭藍委王鴻薇質疑得標廠商資格。國防部對此說明，本案為國內廠商無產能項目，具備國際貿易業資格的廠商皆可投標，除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，也將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。國防部長顧立雄今（11）日受訪強調，只要能夠提出相關數據證明，同時查驗能夠落實的話，每個人都有資格來投標。

國防部昨（10）日晚間發出新聞稿回應，強調本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目，採公開招標；凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

本案經採購室於今年11月18日、12月2日2次開標，均僅「福麥公司」乙家廠商投標。經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

國防部指出，為確保廠商誠信履約，採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，以確保交貨品質及產地來源無虞。

國防部長顧立雄今上午在立院受訪時也表示，得標廠商具有從事國際貿易的代理商資格，只要能夠提出相關數據證明，同時查驗能夠落實的話，每個人都有資格來投標。他強調，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗，跟最後交貨時的來源證明查驗。

