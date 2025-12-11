5.9億炸藥標案裝修公司得標？顧立雄：有原廠證明即可

國防部長顧立雄。（圖／東森新聞）





國民黨立委王鴻薇於昨（10）日晚間表示，國防部「RDX海掃更」（Royal Demolition eXplosive，旋風炸藥）公開招標採購決算金額高達5.9億元，得標者竟是一家登記室內裝修的公司，令王鴻薇也直呼「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」對此，國防部長顧立雄於今（11）日表示，只要擁有代理商資格，能向原廠取得輸出許可及來源證明，經國防部查證屬實就能履約。

王鴻薇於昨日晚間發文透露，近期有民眾爆料，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額為5.9億，不過，得標者竟是一家室內裝修公司，王鴻薇更細翻這家公司的廣告內容，包括：提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，以及室內設計、水電工程、衛浴整修等，王鴻薇直言「實在很難讓人了解，跟旋風炸藥標案有什麼關聯」。

針對外界的種種質疑，顧立雄於今日做出說明，由於國內並沒有生產旋風炸藥的原物料，因此需仰賴進口。而這家公司擁有的，就是從事國際貿易的代理商資格。顧立雄更強調，只要能提出相關的數據，並表明具有能和原物料廠商取得許可及輸出證明，並經國防部查驗核實，每家公司都有資格進行投標。

顧立雄表示，國防部會做好相關的輸出許可證查驗，以及在最終交貨時查驗原廠來源證明。顧立雄強調，像這類火藥原料的採購案，只要廠商具備代理能力，能合法取得國軍所需的火藥原料，顧立雄表示這是一翻兩瞪眼的事，所以廠商能不能取得，也是可以有很明確的認定。

