5.9億RDX炸藥標案遭國民黨質疑 律師反問：誰會掛OO軍火有限公司？

針對5.9億元的RDX海掃更炸藥招標採購案，國民黨近日對其提出質疑，指得標的福麥公司是衛浴及馬桶主要進口與修繕廠商，「賴政府連馬桶公司都捧成『軍火之王』！『台灣之盾』要不要也交給馬桶公司？」消息曝光引發熱議，律師林智群po文反問，「哪個軍火商會掛招牌寫『OO軍火有限公司』的？」

國民黨立法院黨團近日於臉書po文，質疑福麥公司以5.9億得標國防部的RDX海掃更炸藥招標採購案，指該公司是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，「換言之，賴政府執政下一間過去主要進口馬桶的廠商正在搖身一變成為中華民國的『軍火之王』！」呼籲國防部應儘速公布相關資料，徹查相關疑點，「台灣的國防不能被綠友友綁架，真相更不能被衝勁馬桶裡的下水道。」

不過其實早在馬英九執政時期，政府就曾向「馬桶廠商」HCG和成採購過防彈設備，和成官網也於2011年、2013年貼出接獲軍方防彈設備訂單的公告，總金額加總金額至少5.94億元。

林智群於臉書po文談及此事，他反問大家，「哪個軍火商會掛招牌寫『OO軍火有限公司』的？」「和成都做抗彈板、義美也投入無人機，誰規定做馬桶的只能做馬桶？」最後，他更揶揄民眾黨主席、不分區立委黃國昌，「法學博士都可以投入狗仔業了，誰規定馬桶公司只能做馬桶？」

