50人台灣戶籍被撤銷！驚人名單曝光 前跆拳道銅牌國手、通緝犯入列

政治中心／林昀萱報導

若持有中國身分證，將會被註銷台灣國籍，目前已有50人被除籍。（資料照）

內政部移民署持續清查違規在中國設籍、領用中國護照或中國身分證的台灣民眾。移民署指出，只要接獲通報或檢舉，經查屬實，就會依法調查並通報戶政機關廢止戶籍。至今已有約50人因違規設籍或持用中國護照，被取消台灣戶籍，其中有3人廣為人知，甚至有跆拳道銅牌選手在開除名單中！

前跆拳道國手李東憲身穿台灣隊服卻高舉五星旗。（圖／翻攝自Twitter）

總統賴清德提出的「五大國安威脅」與「十七項因應策略」，其中包含防範中國統戰與滲透。內政部長劉世芳指出，若查獲國人持有中國身分證，將依法註銷中華民國國民身分證，並同步通知外交部、移民署及戶政單位，取消相關權益。她強調，政府立場明確，絕不允許雙重身分或偽裝設籍情形發生，統計至今約有50名台灣人戶籍遭廢止。據《民視新聞網》報導，知情人士透露開除名單中赫見知名人士，包括在中國福建任教的張立齊、曾在2023年亞太壯年運動會勇奪銅牌的前跆拳道國手李東憲，以及泉州台青創業園區負責人林金城。

張立齊因為領有福建定居證，成為台灣第一位被除籍教師，還被發現2017撰文，就表達願意加入共產黨，卻在接受中媒訪問時跪地哭喊「我回不去台灣，阿嬤是我不孝」。李東憲2023年參加亞太壯年運動會跆拳道比賽奪銅，卻在頒獎時高舉五星旗，由於他已領有中國身分證，台灣戶籍也在今年1月被註銷。台商林金城也因持有中國身分證遭註銷台灣戶籍，且還被發現是通緝犯，因涉及偽造文書、詐欺等多罪遭通緝。

張立齊領有中國身分被撤銷台灣戶籍。（合成圖／翻攝自北京日報、廈門廣電微博)

另外，內政部今年8月預告「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」修正草案，明訂若台灣人因領取中國護照或在中國設籍而喪失身分，想恢復台灣戶籍身分，必須符合下列三種情況之一，「對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻」；「有助於台灣整體利益」以及「基於人道考量」。草案也規定，若曾為中共從事政治性宣傳，不得申請或將撤銷回復資格。陸委會表示，這項修法主要是讓審查標準更明確，避免灰色地帶被利用。

