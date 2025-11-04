50人台灣戶籍遭註銷 邱垂正：違兩岸條例查證屬實

（中央社記者陳俊華台北4日電）約50人因設籍中國或領用護照，台灣戶籍被廢止。陸委會主委邱垂正今天說，兩岸條例規定台灣人民不得申領大陸戶籍、護照，且要有嚴肅的證據，經過一定程序確定有申領對岸身分，才會註銷戶籍資料、台灣身分。

內政部移民署2日表示，接獲相關機關通報或民眾檢舉疑似在大陸地區設籍或領用大陸地區護照，都會依法調查，截至目前為止，因事證明確，已通報戶政機關廢止約50人的台灣戶籍。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。邱垂正會前受訪時表示，台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第9條之1就規範，台灣人民不得去中國大陸申領戶籍、護照，違者取消台灣戶籍，法律明定很清楚。

邱垂正指出，統計數據是由相關主管機關提報，其中包含民眾檢舉、經查證屬實的；第二，政府主管機關主動查緝到的，過去有各種專案，例如陸配要放棄原籍可能有困難，兩邊都有身分，只能要他二選一，有些選擇中國大陸身分，就必須放棄台灣身分。

邱垂正說，這些加總起來後，會通知各地戶政事務所註銷戶籍，共有50幾件，是主管機關統計的結果；呼籲民眾遵守國家法律，遵守兩岸條例第9條之1的相關規定。

媒體追問，像是台商林金城因持有中國身分證遭註銷台灣戶籍，還被發現是通緝犯，這種樣態占比高嗎。邱垂正表示，「我想應該都有限」，要註銷身分要有嚴肅的證據，經過一定程序確定有申領對岸身分，作成決定後才會通知各地戶政機關註銷戶籍資料、台灣身分。

