50人唱到5000人！冰球樂團苦熬13年宣布唱進北流「限定神祕禮」

icyball冰球樂團宣布即將開唱。（何樂音樂提供）

icyball冰球樂團成軍13年，主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，近期推出全新創作專輯《我很抱歉》，新年一到，他們宣告重磅消息將於5月2日 (六) 晚上七點在臺北流行音樂中心舉辦「我很抱歉」演唱會。

對冰球樂團來說，站上北流開唱極具指標意義，4人從當年僅有50人的場地，花了13年終於唱進這座5000人的北流；蒙率先喊話：「無論是50人還是50000人，我都會以500％的能量炸翻全場。」王則興奮說：「演出是最直接的能量交換，很期待能夠感受5000人場的能量，很期待5000人的大合唱。」

Nelson相當雀躍：「心情更多是期待與興奮，那種期待不是「終於到了」的興奮，而是很單純地想知道——如果把這幾年累積的東西、現在這個階段的我們，一次完整地放在五千個人面前，會發生什麼事。」士捷把自己保持初心：「在5000人的場地，以伍佰老師的能量，保持50人時的初衷。」

用好歌〈醉後喜歡我〉、〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉、〈不在乎〉、〈讓我餘生只為你唱情歌〉，征戰過Live House、各式大小舞台，冰球樂團總是帶給樂迷們驚喜與能量，首度站上北流這重要的舞台，勢必在歌單、規模會有很多升級，好奇各自會有什麼急訓或亮點？蒙神秘表示：「升級的部分是秘密。說到急訓，前陣子破完了一款很難的遊戲Hollow Knight，這個世界已經沒有什麼可以難倒我了。」

他們這次特別為「小可愛們」在一樓打造了VIP區，Nelson賣力推薦：「一樓 VIP 區的小可愛，會收到專為這次演出準備的限定神秘小禮物，只在現場出現、之後不會再有，是長長軟軟有特別色的東西。走過看過不要錯過，錯過真的會後悔。」蒙認為此處會「特別幸福」；士捷浪漫告白：「特別的愛，給特別的你。」

icyball冰球樂團門票1月 24 日(六) 中午11點在遠大售票系統全面開賣。Nelson熱情號召：「希望小可愛看完可以笑到哭、哭到暈、唱到沒力，走出北流的時候，情緒被好好釋放，但心是滿的。」士捷耍起幽默：「用我們拖拉機的臉蛋，給你法拉利的聲音。」

