50人慶生趴！巴黎百年公寓「坍塌大怒神」5樓摔到4樓 19人輕重傷

真的宛如恐怖電影情節！法國巴黎第11區一棟超過150年的老公寓，當地時間18日凌晨，5樓住戶正在辦理慶生趴，有50名賓客正熱鬧吃蛋糕、唱歌、飲酒，沒想到「砰」轟然巨響，地板突然塌陷，樓面及約30人直接往下墜落至4樓住戶，場面宛如遊樂設施「大怒神」，共有19人輕重傷。當局懷疑，應該是建築物漏水導致樓板坍塌。

法國《巴黎人報》等媒體報導，巴黎十一區阿梅洛街一棟6層樓公寓，18日凌晨左右，5樓地板發生坍塌意外，砸落4樓公寓，事發時5樓約有50人正在舉行生日派對，眾多賓客正為60歲的女屋主慶生，據悉參與者的年紀都不小，不少人受到極大驚嚇。

有當晚參與者還原當時情況，屋內正在製作蛋糕、唱生日快樂歌的重要環節，沒想到唱到一半地板突然就塌了。他也提到，屋主在當地已經居住超過30年，平時公寓都看起來很正常，沒想到會發生這種意外。

巴黎警察局表示，事故造成19人受傷，其中16人住院治療，1名傷者一度心跳驟停送醫後恢復。5人被埋在廢墟下獲救。

