50人改裝車聚…網紅環島發貼紙「來不及帥」尷尬片流出！警：用牽的走

記者簡榮良／高雄報導

放寒假了，改車少年家紛紛出籠！IG上坐擁6.6萬名粉絲的25歲徐姓網紅，昨（10）日晚於環島期間臨時宣布要在高雄柴山台泥登山口發放自行設計的貼紙，吸引30車、50人集結；未料，他還來不及騎改裝重機繞場耍帥，警方就接獲報案，現場查獲10件改裝排氣管、2件交通違規。除了原地解散，車友還得用牽的離場，場面一度尷尬。

25歲徐姓網紅，昨（10）日晚於環島期間臨時宣布要在高雄柴山台泥登山口發放自行設計的貼紙，吸引30車、50人集結。（圖／翻攝自社會事新聞影音畫面）

10日晚間23時55分許，鼓山二路柴山台泥登山口停車場內，聚集多位民眾及改裝機車，噪音驚擾附近住戶報警。經查，是一名25歲徐姓自媒體經營者於環島途中，臨時於社群平台發文，要發放自行設計的紀念貼紙，邀集車友至該處領取，吸引30輛機車、50人聚集。

警方於現場盤查後，製單告發交通違規2件、蒐證改裝排氣管計10件，其餘民眾未發現有使用高音喇叭及危險駕駛、競駛或其他不法情事。為防制事故發生及維護社會秩序，警方要求民眾立即解散，最終於今（11）日0時30分民眾與車輛均全數離開。

除了原地解散，車友還得用牽的離場，場面一度尷尬。（圖／翻攝畫面）

據悉，徐姓網紅開了貨車，專載要價不菲的改裝重機，原本發完貼紙準備在停車場繞場展示；未料，來不及帥，警方就到場取締，車友只好全部下車用牽的離場。

網紅認為自己是主辦，堅持要跟大家一起牽車出去，而不是直接上貨車載走重機，為此與警方爭論不休。但無論是牽車還是上車，活動都在尷尬中畫下句點。

