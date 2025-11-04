50人有中國戶籍遭撤銷台灣籍 陸委會回應了
[NOWnews今日新聞] 為防堵中國統戰滲透，總統賴清德3月時提出 17 項國安防範策略，其中包含清查違規在中國設籍或持有中國身分證者。內政部移民署也展開大規模「戶籍清查行動」，傳出已通報戶政機關廢止台灣戶籍登記在案者約 50 人。對此，陸委會今（4）日呼籲國人要遵守國家的法律。
立院院會今日繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告，並備詢。陸委會主委邱垂正會前受訪被問到內政部除籍50人一事，邱垂正表示，《兩岸條例》第九條之一就規範台灣人民不得去申請中國大陸戶籍以及他們的護照，違法者取消台灣人的戶籍，所以法律明定很清楚。
邱垂正說，至於媒體提到的那些統計數字都是由相關主管機關提報的，這裡面當然有民眾檢舉，經查證屬實；第二個是政府主管機關去主動查緝到的，還有過去有各種的專案，像中配要放棄原籍，如果他沒有放棄原籍，她可能有她的困難，兩邊都有身份，只能要他二選一，他有些選擇中國大陸身份，就必須要放棄台灣的身份，所以這些加總起來是通知各地的戶政事務所註銷國人的戶籍有50幾件，這是經由主管機關他統計的結果，陸委會尊重主管機關，也呼籲國人要遵守國家的法律、遵守兩條第九條之一的相關規定 。
媒體問如果像林金城這種通緝犯逃到對岸，也有對岸身份證這種通緝犯的樣態比例佔的高嗎？邱垂正說，「我想應該都有限」，不過我們要註銷人的身份 也要嚴肅的以他的證據、事證，經過一定的程序確定他有申理對岸的身份，然後做成了決定，才會通知各地方的戶政機關註銷他的戶籍資料、註銷台灣人的身份，陸委會的態度也是很嚴謹。
