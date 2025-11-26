50人董座貴婦團應援！ 白冰冰開唱哽咽：我一輩子的朋友

70歲的白冰冰，日前前往馬來西亞舉行「佳樂之夜金曲演唱會」，50多名台灣粉絲特別組團前往應援，讓她在台上感動哽咽：「我的粉絲很多是董事長、貴婦，看到他們蹲在地上準備布條和燈牌，我怎麼可能不感動，你們是我一輩子的朋友。」

白冰冰日前在馬來西亞吉隆坡開唱。（圖／長興影視提供）

白冰冰18年前曾在馬來西亞吉隆坡舉行「菅芒花也有春天」個人演唱會，18年後再度回到當地，與龍千玉、張秀卿、蔡小虎、沈文程、阿吉仔一同演出，擔任壓軸演唱〈阿娜達〉、〈舞池〉、〈體會〉、〈喝酒講酒話〉等熱門歌曲。台灣粉絲在台下不斷高喊「冰冰姐，我愛你」，讓她開心又感動。

台灣貴婦團粉絲，為白冰冰演唱會應援。（圖／長興影視提供）

從踏上馬來西亞的第一天開始，白冰冰每天都被感動圍繞。此行粉絲自備應援物，看著這群事業有成的董事長和貴婦們為她忙碌準備布條與燈牌，甚至爬上欄杆懸掛橫幅，讓她深受觸動：「此刻我心中的悸動，將成為一生最珍貴的回憶。」事後她得知，大家為了攜帶燈牌用的電池，因無法放入行李箱，只能分裝於手提行李帶過去，讓她特別感動，「心意無價，我前面的人生這麼辛苦，老天爺很補償我，給我這麼棒的粉絲和朋友。」

白冰冰前往馬來西亞檳城的食物狂想館參觀。（圖／長興影視提供）

白冰冰也特別為粉絲團取名為「冰友會」，並表示：「回饋冰友會，最好的方式就是陪大家一起旅遊、拍照、共享美食與住宿。」此次組團人數眾多，分乘兩輛遊覽車，她貼心地每天換車與粉絲近距離互動。此行無論男女，彷彿都年輕了許多，她笑稱：「大夥兒出發時是紳士淑女，返程時個個活潑熱情。」她期待下一次再度呼朋喚友，攜手同遊。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導