50億大毒梟「豆漿」林秉豐驚傳癌逝 享年57歲

新北市警方2021年破獲一起「陸上最大宗毒品案」，查扣市價高達50億毒品，幕後首腦綽號「豆漿」的竹聯幫幹部林秉豐逃亡海外多年，2025年7月因罹患腦癌回國向警方投案。林秉豐保外就醫在台北榮總治療，如今傳出8日凌晨因病情惡化離世。

林秉豐當年走私總重量達439.5公斤的海洛因磚，共計1172塊「雙獅地球牌」海洛因。（圖／中時新聞網資料照）

這起震驚台灣的重大毒品案件中，林秉豐走私總重量達439.5公斤的海洛因磚，共計1172塊「雙獅地球牌」海洛因。案發後遭新北地檢署發布通緝，林秉豐在情婦協助下逃往中國大陸藏匿長達4年。2025年，因罹患腦癌末期，林秉豐選擇返台投案，經法院裁定保外就醫後在北市榮總接受治療。

根據《三立新聞網》報導，林秉豐因腦癌末期在台北榮總治療，不過8日卻傳出病況惡化，享年57歲。林秉豐前科累累，曾涉及多起暴力恐嚇案件，2009年時恐嚇過知名藝人江蕙，討債集團在唱片公司和江蕙的車窗上夾便條紙，留電話號碼要她「花錢消災」，江蕙當年氣得在部落格表示，自己沒欠錢為什麼要被討債，因此把此事公開。該暴力討債集團還曾到民視樓下賭藝人楊烈，催討賭債30萬元，而這筆錢早在當年已解決。

