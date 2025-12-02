50億女騙徒兄妹反目1／獨！火鍋界「勞斯萊斯」遭黑衣人上門討債 羅佩雯哥哥控訴：妹妹騙我簽1億借據！

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

「神鬼女騙徒」羅佩雯利用「買機票賺差價」，籍此誆騙臺雅集團前董座沈裕雄、四海幫大哥等人50多億元，今年9月被查出她跟哥哥羅文傑，在台中開設「勞斯萊斯」級的超高檔火鍋，暗中卻利用火鍋店轉移資產、洗錢，《FTNN》獲報，一群黑衣人近期多次前往火鍋店討債，記者就此詢問負責人羅佩雯哥哥，他2日受訪控訴妹妹害慘他，羅說自己本來是工程師，2020年聽妹妹的話，跟太太辭職投入經營火鍋店，為此他還去考廚師證照，沒想到妹妹私下疑似進行各種「五鬼搬運」，還騙他簽下高達1.2億元的借據，說要應付國稅局查稅，羅文榮說，黑衣人來火鍋店討債，拿出妹妹當初騙他簽下的借據和支付命令，不斷要他還錢，甚至還恐嚇他的家人、到小孩的學校堵人，全家現在已被黑道逼到走投無路，除了去警局報案外，現在每天東躲西藏、惶惶不安，羅文傑哽咽表示：「希望妹妹好好把事情解決，不要把爛攤子丟給我們！」

羅佩雯（右1）與黑衣人1日晚間6點現身火鍋店，商談上億元「債務」。（圖／民眾提供）

「神鬼女騙徒」羅佩雯涉嫌主導56億元詐騙集團，以「買機票賺價差」等話術誘騙被害人投入假投資，光臺雅集團已故董事長沈裕雄就遭詐走逾50億元，今年2月落網後被檢方聲押，6月遭起訴時雖當庭認罪，仍被裁定羈押禁見。9月初合議庭一度允許她以500萬元搭配科技監控與限制出境出海的方式交保，但檢方抗告成功，案件退回台北地院重新裁定。北院於9月19日大幅提高保金至2000萬元，並要求其中1500萬元須由她本人支付，同時加上限制住居、8個月的出境出海禁令及配戴電子腳鐐，且每天上午都需在住處門牌前自拍回傳給科技監控中心。羅佩雯當日無法籌措保金，再度被收押返回看守所。

羅佩雯另被查出跟哥哥羅文傑，在台中七期開設「勞斯萊斯」等級的高檔火鍋店，該店位於商辦大樓28樓，主打日本飛驒牛、高空景觀等高價定位，由安成餐飲公司經營，資本額達1.2億元，公司董事長與監察人分別為羅文傑與其妻詹依苓，檢方認為羅佩雯有透過火鍋店洗錢，羅文傑跟妻子後來也以50萬、20萬元交保。

臺雅集團已故董事長沈裕雄，曾遭羅佩雯詐騙51億元。（圖／翻攝聖約翰科技大學網站）

羅文傑告訴FTNN記者，這些頭銜都是妹妹羅佩雯以「成立家族企業」為名，要求他與妻子掛名；實際開店資金則是羅佩雯提供，當初妹妹說要開頂級火鍋，他也為此辭掉工程師工作，還專門去學廚藝、考證照，2023年年中，妹妹利用公司的錢，在台中買了一間9000萬的豪宅，後來就被國稅局盯上，他跟妹妹都被叫去問話，後來妹妹就要他陸續簽下2億多元的本票，營造有借債的關說，還說這樣可以「避開贈與稅」。

羅文傑說，今年9月妹妹交保後，對火鍋店的經營幾乎不聞不問，都靠他們辛苦操持，希望能穩住員工跟客人，沒想到從10月中開始，就出現一批黑衣人，他們拿著妹妹當初要他們簽的借據、支付命令，開始向他討債，羅文傑說他雖然極力解釋，但對方根本不聽，只說是他妹妹妥託他們來要錢。

今年11月18日起，黑衣人多次致電要求羅文傑還款，隔日更到住處按門鈴，小孩被嚇得哭泣。其後幾天，對方又到餐廳與岳父家尋人，警方連續三次到場處理，他們一家被迫離開岳父家，到處找地方避風頭，沒想到11月25日羅佩雯還致電哥哥小孩的學校，詢問孩童去向；當天妹妹又跑去報案，說他們一家「離奇失蹤」，要求警方透過手機定位找人，讓羅文傑一家擔心此舉被用來持續追債，焦慮與壓力進一步升高。

羅文傑強調，那些外流的鉅額資金都進入公司後由羅佩雯掌控，部分遭用於購買豪宅、部分流入其他投資與公司帳戶，最終因經營不善耗損殆盡。他與妻子為了不讓員工無薪，只能四處借錢苦撐火鍋店，前前後後已投進1千多萬還債，他無奈表示：「我們完全不知道那些錢是騙來的。」、「假借據也是妹妹要我簽的，現在全部來要我還錢？」

羅佩雯投資的高檔火鍋店，位於台中商辦大樓28樓，主打日本飛驒牛、高空景觀等高價定位，有火鍋界「勞斯萊斯」之稱。（圖／鍋物臉書粉專）

羅文傑無奈說，妹妹自2023年便幾乎未再過問餐廳經營，火鍋店日常營運、採購、人事皆由他承擔，妻子則負責會計，他們夫妻辭去工作辛苦支持火鍋店，對妹妹在外作為都不知情，現在除了被外面貼上「詐欺共犯」的標籤，還被一群黑衣人追討莫名的「2億欠債」，希望妹妹停止利用黑道向他們施壓，有爭議應該透過法律途徑講清楚，不要再讓他們一家人東躲西藏，擔心受怕。

