50億特別預算助老宅延壽 12場說明會雙北率先登場

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，部長劉世芳今（30）日表示，本計畫將就人口稠密及老宅分布較多的雙北地區率先展開巡迴說明會及宣導，第一波優先針對雙北辦理12場說明會，且今年底前將成立「中央顧問團」，以「簡化行政程序、導入專業輔導」原則，處理國內老舊住宅安全，解決人屋雙老社會的居住需求。

劉世芳表示，賴清德總統已於今年10月23日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列50億元特別預算辦理老宅延壽，將在3年內協助約500棟屋齡30年以上4至6樓集合住宅，以及6樓以下透天住宅的高齡建物進行修繕或增設無障礙友善設施，優化整體居住機能，相關申請程序、條件預計在行政院核定後公布，並預計於區民活動中心、宮廟、區公所等地點舉辦說明會。

廣告 廣告

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，部長劉世芳今（30）日表示，本計畫將就人口稠密及老宅分布較多的雙北地區率先展開巡迴說明會及宣導，第一波優先針對雙北辦理12場說明會。（內政部提供／王千豪台北傳真）

內政部表示，老宅延壽的補助項目將涵蓋建物的公共區域管線更新、立面修繕（含磁磚）、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施；此外，還有室內的扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等修繕項目。老宅延壽計畫將可處理外牆磁磚脫落問題，並有效強化或恢復老宅設施、設備既有機能。為讓更多民眾瞭解及參與說明會，將結合民政系統管道進行宣導，內政部也將持續深化跨部會、地方政府及民間專業力量合作推動。

內政部指出，目前已同步啟動危老條例修法作業，增訂「老宅延壽修繕機制」及檢討相關獎助措施。此外，在公辦都更與民辦都更之後，也將研議擴大推動自主更新，增進民眾參與，透過「修繕」與「重建」雙軌機制，共同改善國內老舊住宅問題。

【連回中時新聞網原文】