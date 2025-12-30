50億美元投資交易完成 輝達正式擁英特爾4％股份 未來合作模式一次看

全球人工智慧（AI）晶片領導廠商輝達（NVIDIA）已正式完成一項價值50億美元的英特爾（Intel）股權投資交易。根據英特爾於12月29日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，這筆交易於12月26日交割完成，輝達透過私募方式取得英特爾超過2.147億股普通股，每股價格為23.28美元。



這項交易最早於2025年9月宣布，當時輝達表示將以固定價格購買英特爾新發行的普通股。交易金額總計50億美元，讓輝達擁有英特爾約4%的股權。當時的購買價格較英特爾市場收盤價略高約6%，但隨著英特爾股價在過去數月大幅上漲，目前該價格已低於市場行情約36%。

英特爾將為輝達設計並製造CPU



美國聯邦貿易委員會（FTC）於12月初正式核准這筆投資，確認交易不構成反壟斷問題，為交割掃清最後監管障礙。路透社等媒體報導，這項投資被視為英特爾近年財務壓力的重要資金來源。英特爾過去數年因策略決策失誤、大規模資本支出擴建產能，以及在先進製程技術上的延遲，導致財務資源緊繃。

輝達與英特爾的合作不僅限於股權投資。雙方在9月協議中同時宣布，將共同開發多世代客製化資料中心與個人電腦晶片產品。合作重點包括英特爾為輝達設計並製造整合NVLink技術的x86架構CPU，以及開發搭載輝達RTX GPU的x86系統單晶片（SoC）。這些產品預計涵蓋超大規模資料中心、企業級應用與消費市場，旨在加速AI工作負載與應用程式執行效率。

交易完成消息公布後，輝達股價下跌



市場反應方面，交易完成消息公布後，輝達股價在盤前交易一度下跌約1.3%，英特爾股價則維持相對穩定。分析人士指出，這筆交易反映半導體產業競爭格局的變化，昔日對手轉向策略聯盟，以應對快速演進的AI技術需求與全球供應鏈挑戰。

英特爾近日股價表現強勁，年內漲幅約80%，部分歸功於這項合作以及其他外部資金注入，包括美國政府與軟銀等投資者的支持。輝達作為全球市值最高的公司之一，此次投資進一步擴大其在半導體生態系統的影響力。



