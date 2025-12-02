50億詐騙女兄妹反目2／遭妹妹「連坑兩次」 羅佩雯哥哥滿腹心酸

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

「神鬼女騙徒」羅佩雯以買便宜機票吸金，從中詐騙臺雅集團老董、四海幫大哥50億餘元，她的哥哥羅文傑也因開設頂極火鍋店，被質疑拿來洗錢，日前一併遭到法辦，羅文傑感慨表示，自己已被妹妹「坑」了兩次，第一次她說可以買便宜機票，要他找親朋好友來投資，他當年信以為真，努力幫他「拉下線」，後來東窗事發他也被捲入，連帶賠了一堆被害人，羅文傑說，妹妹後來說她已經改變，做進口水果、日本酒生意，2019年時又找他做頂極火鍋，沒想到又是一場驅局。

羅佩雯11月18日起至今不斷透過黑衣人打電話、發訊息、上門討債；昨（1日）甚至直接到公司找人、恐嚇他們的員工。（圖／當事人提供）

羅佩雯2008年就曾對外表示自己可以弄到便宜機票，藉此廣招親朋好友來投資，羅文傑當時也是其中一員，他說妹妹以前在旅行社工作，後來要他找人一起投資，可以賺差價，他信以為真，真的有找人參加，最後被檢調查辦，妹妹因而入獄，他也為此賠了不少錢。

有第一次經驗，羅文傑說一度跟妹妹保持距離，但她假釋出獄後，說自己轉做進口高檔水果，家庭聚會時，又吹噓自己買了新房子、換了什麼新車、又開了什麼新的店面等等，而她那時還沒離婚的謝姓丈夫，也基隆也有很多店面，讓他覺得妹妹真的轉做正途，而且賺了不少錢。

2019年，妹妹找他做生意，強調資金她很多，可以全部負責，羅文傑當時原本在竹科做了10幾年的工程師，在妹妹勸說下，最後決定辭職跟她一起「打拚」，原本妹妹提議要去澳洲開手搖飲，為此他還多次考查，寫了不少企劃書，但是因為疫情爆發，投資計畫為此中斷，後來她就提議在台中開火鍋店，為此羅文傑還去考了廚師證照。

羅文傑說，這家高檔火鍋，裝潢報價就要5000萬，後來討價還價也要3000多萬，全部是妹妹出錢，然後妹妹後來跟謝姓丈夫離婚，謝名下的兩家公司，就變成羅文傑當負責人，其中一家是火鍋店，另外一家則做日本酒、和果子等生意。

這段期間，羅佩雯透過火鍋店，曾在台中買了9000萬的豪宅，另外還曾以火鍋店名義，向奇美醫院捐救護車、向台中市政府做慈善捐款，每次都是200萬上下，2023年因餐廳碰到疫情而賠錢後，自此後羅佩雯便幾乎未管理餐廳，火鍋店日常營運、採購、人事皆由他承擔，妻子則負責會計。但在這之前，夫妻倆只是掛名，並無實權；他強調，外流的鉅額資金都進入公司後都是由羅佩雯操作，幾乎就是「她叫我簽什麼，我就簽什麼。」

羅文傑難受表示，自己與家人的生活已經嚴重受到影響，羅佩雯從11月18日起接連出手騷擾，至今仍不斷透過黑衣人打電話找他、發訊息、上門討債，連小孩都受到驚嚇，在20日中午還直接到公司討錢，導致他們一家被迫離開台中，只能先到基隆岳父家躲避風頭。

1.2億的借據，則是因為這些金流轉來轉去，中間有過到羅文傑戶頭，妹妹跟他解釋，為了避免國稅局查帳，所以要寫借據，後來法院支付命令下來，妹妹還是類似的解釋，羅文傑強調，別人可能不信，但這些錢都是妹妹拿出來的，她要怎麼轉，「我當然不會有意見」，他主要就是負責好好經營餐廳。

今年妹妹吸金的案子爆發，火鍋店又成為焦點，羅文傑說案發後店裡生意掉了至少四成，此時羅佩雯早就完全不管店的狀況了，都是他跟一票員工勉力支撐。

羅文傑說，妹妹與黑衣人最近不斷騷擾火鍋店，11月25、26日，羅佩雯甚至直接打電話到學校詢問小孩下落，打著關心小孩的名義，實際上是要掌握其行蹤，羅文傑夫妻逼不得已，只能將小孩一起帶走；羅佩雯甚至還連手媽媽曾碧蓮到台中報失蹤人口，藉由警方提供定位給他們。

29日晚間，黑衣人直接到羅文傑基隆岳父家要找他們全家，迫於無奈之下，羅文傑只能帶著妻小離開岳父家；昨（1日）黑衣人甚至還直接到公司找人、恐嚇他們的員工。

羅文傑無奈說，開公司的錢確實都是妹妹出的，如果她想要這些東西，可以找律師協商，大家照正常流程走就好，「我都沒有問題，但可以不要用請黑衣人恐嚇這種方式，妳的姪子已被嚇壞了！」他們現在東躲西藏，員工也因為此事活在恐懼中，真沒想到自己的妹妹會這樣連「坑」他兩次。

