50元拔到滿！大寮親子下田拔蘿蔔 笑聲灑滿2分田

▲計畫參選大寮區大寮里里長的陳英讚（左一），舉辦銅板價拔蘿蔔活動，與里民及親子一同下田採收，現場笑聲不斷、收穫滿滿，氣氛溫馨熱絡。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】為促進里民情感交流、打造親子同樂的社區活動氛圍，計畫參選下屆高雄市大寮區大寮里里長的陳英讚，於1月17、18日在大寮區一處佔地2分多的農田，舉辦「銅板價50元拔蘿蔔活動」，開放民眾親自下田體驗採收樂趣。活動首日上午即吸引大批親子到場，田間充滿歡笑聲，氣氛熱鬧溫馨。

此次活動選用美濃白玉蘿蔔作為主角，民眾只需以50元銅板價，即可兌換一個塑膠袋（約一斤袋），現場自行拔取蘿蔔並裝到滿為止。不少家長帶著孩子第一次走進農田，親手將一顆顆白胖蘿蔔從土中拔起，小朋友直呼新奇又好玩，有的孩子輕鬆抱著一大把蘿蔔，成就感滿滿。

廣告 廣告

陳英讚表示，近年各地「拔蘿蔔」體驗活動廣受歡迎，不僅象徵好彩頭，也能讓民眾親近土地、認識農業。他特別選在大寮區種植蘿蔔，希望讓在地里民不用遠行，就能享受田園生活的樂趣。雖然每袋蘿蔔往往超過十斤，換算市價明顯不敷成本，但他笑說：「里民高興最重要。」

陳英讚指出，本次活動的重點不在營利，而是落實睦鄰理念，拉近彼此距離，讓社區多一個共享回憶的機會。活動所收取的費用，將全數捐贈給大寮里發展協會，作為未來推動地方事務與社區活動的經費。

活動現場也吸引多位地方民意代表與地方人士到場共襄盛舉，包括市議員黃天煌、王耀裕，以及市議員參選人張耀中等人，紛紛與里民互動寒暄、一起下田體驗拔蘿蔔的樂趣，讓整場活動增添更多人情味。

在光明路經營汽車保養場的陳英讚，平時即熱心參與公益與地方事務。此次透過拔蘿蔔活動，讓親子共享歡樂時光、長輩回味童年農村記憶，獲得里民一致好評。許多民眾表示，從活動中感受到他的用心與付出，也期待未來能有更多促進社區凝聚力的在地活動。（圖╱記者王苡蘋翻攝）