50名「董座貴婦團」應援！白冰冰突離開台灣哭了：我一輩子的朋友

記者蔡維歆／台北報導

白冰冰今年邁入70歲，從未因歲月讓自己腳步停滯不前，堪稱演藝圈的不老傳奇，日前她前往馬來西亞舉行「佳樂之夜金曲演唱會」，50多名台灣粉絲特別組團前往應援，讓白冰冰在台上感動哽咽，她說：「我的粉絲很多是董事長、貴婦，看到他們蹲在地上準備布條和燈牌，我怎麼可能不感動，你們是我一輩子的朋友。」

白冰冰馬來西亞演唱會，台灣鐵粉前往應援。（圖/長興影視提供）

近來，白冰冰旗下的得意門生陳思瑋、明亮與蔡亞露，只要出席任何外場活動，總能吸引死忠粉絲高舉燈牌、熱情尖叫。白冰冰欣慰他們的成長茁壯之餘，也忍不住反思，自己表演時好像很少有粉絲助陣，友人就笑說：「年輕歌手的粉絲比較熱情追星，妳的粉絲多是社會菁英、貴婦與董事長，不可能像他們那樣熱情吶喊。」因此她趁著前往馬來西亞吉隆坡的演唱會，特別邀約五十餘位粉絲好友前往支持兼旅遊，並在自己的Youtube節目《誠懇逗陣》分享內容，她笑言：「我堅信董事長與貴婦們也會有熱情火花！」



從踏上馬來西亞的第一天開始，白冰冰每天都被感動圍繞，此行粉絲自備應援物，看著這群事業有成的董事長和貴婦們，為她的舞台演出忙碌準備布條與燈牌，甚至爬上欄杆懸掛橫幅。她感恩地說：「此刻我心中的悸動，將成為一生最珍貴的回憶。」事後，白冰冰知道大家為了帶燈牌用的電池，不能放行李箱，只能分裝在手提行李帶過去，讓她特別感動，「心意無價，我前面的人生這麼辛苦，老天爺很補償我，給我這麼棒的粉絲和朋友。」

